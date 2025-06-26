Мать несовершеннолетнего вандала извинилась за действия сына

Подросток в компании друзей разрушал балясины на набережной. Вычислить вандалов помогла видеокамера, передает Lada.kz .

Скриншот из видео

Акт вандализма 15-летнего парня был зафиксирован 6 июня на набережной 14 микрорайона. На видеозаписи видно, как подросток отрывает элементы балясин.

В результате этих действий был причинён ущерб общественному имуществу.

Как сообщили в управлении полиции, родителей подростка, допустившего правонарушение, привлекли к административной ответственности. В их отношении составили протокол по статье 448 КоАП РК (Вандализм несовершеннолетних).

Мать несовершеннолетнего публично извинилась за действия сына и пообещала впредь не допускать подобного. Однако свое лицо предпочла скрыть.

Для справки

Статья 448 (Вандализм несовершеннолетних)

Вандализм, то есть осквернение объектов историко-культурного наследия, памятников истории и культуры, природных объектов, охраняемых государством, надписями или рисунками, или иными действиями, оскорбляющими общественную нравственность, совершенное несовершеннолетними в возрасте до шестнадцати лет, – влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 15 МРП (58 980 тенге).