В перинатальном центре в Актау открылась клиника одного дня

В Мангистауском областном перинатальном центре (ОПЦ) «Ана мен бала» состоялось открытие клиники одного дня. Она предназначена для обследования беременных на раннее выявление пороков развития плода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения, передает Lada.kz .

Церемония открытяи клиники. Фото предоставила пресс-служба управления здравоохранения

В клинике одного дня беременные женщины по направлению будут исследоваться на наличие хромосомных патологий для раннего определения пороков и своевременного принятия решений.

«Здесь беременным проводится ультразвуковой и биохимический скрининг, инвазивная пренатальная диагностика плода, консультации генетиков и акушеров-гинекологов. В случае выявления патологии тактика родоразрешения обсуждается на пренатальном консилиуме. Действует УЗИ-диагностика второго уровня, необходимая для подтверждения врождённых аномалий. Клиника оснащёна всем необходимым оборудованием для проведения ультразвукового и биохимического скрининга. Основное направление — борьба с врождёнными патологиями, устранение неблагоприятных факторов, влияющих на развитие плода, и своевременное оказание медицинской помощи новорождённым при необходимости пролонгации беременности в случае выявления хромосомных нарушений», – рассказала директор областного центра «Мать и дитя» Жапырак Епенова.

Клиника одного дня даёт возможность беременным пройти все необходимые обследования за один день. Здесь важную роль играет принцип «здесь и сейчас». Будущим мамам в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи предоставляются современные методы диагностики и лечения.