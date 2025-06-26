В перинатальном центре в Актау открылась клиника одного дня

В Мангистауском областном перинатальном центре (ОПЦ) «Ана мен бала» состоялось открытие клиники одного дня. Она предназначена для обследования беременных на раннее выявление пороков развития плода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления здравоохранения, передает Lada.kz.
В клинике одного дня беременные женщины по направлению будут исследоваться на наличие хромосомных патологий для раннего определения пороков и своевременного принятия решений.
«Здесь беременным проводится ультразвуковой и биохимический скрининг, инвазивная пренатальная диагностика плода, консультации генетиков и акушеров-гинекологов. В случае выявления патологии тактика родоразрешения обсуждается на пренатальном консилиуме. Действует УЗИ-диагностика второго уровня, необходимая для подтверждения врождённых аномалий. Клиника оснащёна всем необходимым оборудованием для проведения ультразвукового и биохимического скрининга. Основное направление — борьба с врождёнными патологиями, устранение неблагоприятных факторов, влияющих на развитие плода, и своевременное оказание медицинской помощи новорождённым при необходимости пролонгации беременности в случае выявления хромосомных нарушений», – рассказала директор областного центра «Мать и дитя» Жапырак Епенова.
Клиника одного дня даёт возможность беременным пройти все необходимые обследования за один день. Здесь важную роль играет принцип «здесь и сейчас». Будущим мамам в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи предоставляются современные методы диагностики и лечения.
«В 2024 году в области на свет появились 35 детей с синдромом Дауна. Это самый высокий показатель по республике. Для предупреждения таких случаев необходимо определить состояние плода в первые недели беременности. Чем раньше будет проведён анализ, тем раньше можно выявить хромосомные заболевания. Открытие Клиники одного дня направлено на предотвращение подобных заболеваний. Теперь будущим мамам не придётся неделями ждать результатов анализов. В рамках проекта все необходимые обследования можно пройти за один день и сразу получить результаты», – отметила внештатный главный генетик управления здравоохранения Мангистауской области Нургуль Жусупова.
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