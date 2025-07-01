Актау атакуют! Жители областного центра жалуются на нашествие насекомых

В Актау появились жуки, которые ранее терроризировали село Бейнеу. Сигналы об их обнаружении в квартирах поступают из разных микрорайонов, передает Lada.kz .

Фото жителей Актау

Черные насекомые, похожие на чернотелок, которые в середине июня оккупировали Бейнеу, обнаружены и в Актау. О неприятном «сюрпризе» пишут жители разных микрорайонов, кто-то находит их в подъезде, а кто-то в квартире.

Так, жительница второго микрорайона в областном чате пожаловалась, что жуки облепили галерею в ее доме, забираются в квартиры. Аналогичный сигнал поступил из 11 дома 8 микрорайона.

Что делать с этим явлением, жители не знают, а в акимате сообщают, что планов по травле насекомых пока нет. К слову, за проведение дезинсекции подвалов домов несут ответственность обслуживающие организации (ОСИ, КСК). Так, в 8 микрорайоне дезинсекцию подвалов проводили в начале июня, и повторную проводить не планируют. Как пояснили в КСК, поводом для травли могут быть блохи, а не другие насекомые.

В территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК отметили, что данный вид насекомых в их компетенцию не входит. Однако там ожидают, что, как и в Бейнеу, жуки исчезнут через неделю.

«Никакой опасности здоровью людей, растениям или строениям они не несут, просто доставляют дискомфорт», - отметили в ведомстве.

Председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и член Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков предположил, что причиной необычного для мангистауской местности обилия насекомых может быть отсутствие жары и повышенная влажность.

«В этом году, да и последние три года, такого жаркого лета, как раньше, уже нет. С одной стороны, это хорошо, идут дожди, зелень растет, в том числе в степи, это кормовая база для скота. С другой, несвойственная для нашего региона влажность имеет такой эффект – увеличение численности различных травоядных, в том числе и жуков, насекомых, различных членистоногих, пресмыкающихся. Млекопитающие, птицы, все биоразнообразие испытывает благоприятное воздействие, создано условие для увеличения их численности. В свою очередь, это кормовая база для следующих звеньев пищевой цепочки. Человек не готов к этому, но это не повод для паники. Такое явление можно было предугадать и провести разъяснение населению. Из бюджета должны выделять средства на исследование растительного и животного мира. К сожалению, такой мониторинг давно не проводился. Если бы он был, то такой прогноз специалисты подготовили бы заранее – мол из-за повышенной влажности может быть увеличена численность насекомых, некоторых животных», - говорит Адильбек Козыбаков.

Для справки

Tenebrionidae – чернотелки. Одно из крупнейших семейств жесткокрылых насекомых, насчитывающее приблизительно 20 000 видов. Жуки длиной 1-80 миллиметров. Тело преимущественно продолговатое, иногда сильно удлиненное или сильно выпуклое, каплевидное. Сверху чаще голое, но нередко покрыто короткими щетинками или волосками. Большинство питается в основном растительными материалами. Многие виды являются ночными и избегают света, но другие могут быть найдены в солнечные дни (Omophlini), даже на пляжах или пустынях (Pimeliinae). Среди чернотелок встречаются вредители сельскохозяйственных культур.