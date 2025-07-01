Экспресс-тест на ВИЧ: в Мангистау результат отрицательный

В прошлом году тестирование данным методом прошел 491 человек, с начала текущего года – 162 гражданина.

«Несмотря на то, что точность экспресс-тестов на ВИЧ очень высока, это не окончательный результат. В случае получения положительного результата на ВИЧ-инфекцию в экспресс-тесте проводится иммуноферментный анализ для подтверждения либо исключения инфекции. Исследуемым материалом при экспресс-диагностике ВИЧ-инфекции являются кровь, сыворотка крови или слюна. Метод направлен на быстрое выявление антител и антиген р24 к вирусу иммунодефицита в организме человека», - прокомментировала Камила Оразова.