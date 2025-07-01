В Актау оштрафовали «мастеров» парковки

В Актау водители продолжают парковаться на тротуарах, создавая неудобство пешеходам. Разъяснения не помогают, поэтому жителям приходится обращать внимание правоохранителей на нарушение посредством соцсетей, передает Lada.kz .

Сгенерировано ИИ

Как сообщили в управлении полиции, в ходе мониторинга соцсетей была зафиксирована Lada Priora, которую владелец оставил на тротуаре у 53 дома 4 микрорайона. А водитель Toyota Camry припарковался прямо перед аптекой, расположенной во 2 микрорайоне.

Такая парковка создала неудобства для пешеходов, и поэтому сотрудниками УП города Актау в отношении обоих водителей был составлен протокол по статье 596 КоАП РК.

Для справки

Статья 596 КоАП РК (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона), а, в частности, движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения – влечет штраф в размере 15 МРП (58 980 тенге).