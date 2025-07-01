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01.07.2025, 17:56

В Актау оштрафовали «мастеров» парковки

Общество 0 3 098 Ольга Максимова

В Актау водители продолжают парковаться на тротуарах, создавая неудобство пешеходам. Разъяснения не помогают, поэтому жителям приходится обращать внимание правоохранителей на нарушение посредством соцсетей, передает Lada.kz.

Сгенерировано ИИ
Сгенерировано ИИ

Как сообщили в управлении полиции, в ходе мониторинга соцсетей была зафиксирована Lada Priora, которую владелец оставил на тротуаре у 53 дома 4 микрорайона. А водитель Toyota Camry припарковался прямо перед аптекой, расположенной во 2 микрорайоне.

Такая  парковка создала неудобства для пешеходов, и поэтому сотрудниками УП города Актау в отношении обоих водителей был составлен протокол по статье 596 КоАП РК.

Для справки

Статья 596 КоАП РК (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона), а, в частности, движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения – влечет штраф в размере 15 МРП (58 980 тенге). 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Vladimir00
Vladimir00
Слушайте вы чмошники раньше опять скажете раньше да раньше на цветочек наедешь уже мент стоит. Я лично нарвался на это.сейчас автомобиль стоит носом в под,езд и ниче.блядь я бы спалил эту технику.что суки я не прав?а вы сопли до пояса ой да айничтожество
02.07.2025, 11:18
fox1167
fox1167
"в ходе мониторинга соцсетей"------А почему бы не создать свой онлайн канал в "Телергамм" или "Ватсап" с названием "Нарушения ПДД" (допустим) и стричь бабло с водятлов, которые не уважают других участников дорожного движения, не умеют парковаться и т.д. и т.п. Народ сам будет вам скидывать нарушения пачками! Только успевай оформлять!
02.07.2025, 05:52
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