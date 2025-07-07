Завершается подготовка к запуску опреснительного завода в Кендерли

Работы на стратегически важном объекте, заводе по опреснению морской воды на побережье Кендерли, подходят к завершению. Об этом сообщили в пресс-службе Жанаозенского городского акимата, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Ход строительства проверил заместитель акима города Ербол Дербисов. В настоящее время на предприятии проводятся пуско-наладочные мероприятия: специалисты тестируют давление в магистральных трубопроводах, проверяют работу насосных установок и настраивают системы перед запуском.

Проект реализуется на мысе Токмак и призван обеспечить город и окрестности качественной питьевой водой. Производственная мощность завода составит до 50 тысяч кубометров воды в сутки. Как ожидается, уже в текущем месяце жители Жанаозена начнут получать первые 12-13 тысяч м³ очищенной воды.

Это важный шаг в решении водной проблемы региона. Запуск завода станет серьёзным подспорьем для Жанаозена и прилегающих населённых пунктов, - отметили в акимате.

Уточняется, что проект имеет не только социальную, но и стратегическую значимость, обеспечивая устойчивое водоснабжение в условиях ограниченных природных ресурсов.

Напомним, в феврале текущего года сообщалось, что основные работы на объекте уже завершены. На недавнем совещании с участием акима области по поводу водоснабжения региона заверили, что завод будет официально введен в строй до конца мая.