Строительство газоперерабатывающего завода в Жанаозене: поручение главы КМГ

Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов поручил строго соблюдать график строительства газоперерабатывающего завода в Жанаозене, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото пресс-службы КМГ

Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» Асхат Хасенов посетил Жанаозен, где провёл выездное совещание по вопросам реализации проекта строительства нового газоперерабатывающего завода.

В ходе совещания Асхат Хасенов поручил строго соблюдать график строительства и выполнить все работы в установленный срок.

По данным пресс-службы КМГ, на сегодняшний день для эффективной организации процесса и обеспечения своевременного завершения проекта работа ведется в несколько этапов. В частности, завод разделен на пусковые комплексы №1 и №2.

На площадке пускового комплекса №1 завершены работы по подготовке основания под фундаменты блочно-модульного здания, разработке траншей под наружные сети канализации маслоотводов, устройству системы электроснабжения временных зданий и сооружений, а также работы по монтажу автомобильных весов и устройству покрытия площадки временного склада.

По пусковому комплексу №2 ведутся работы по макропланировке территории, срезке грунта, уплотнению насыпи, а также завозу карьерного грунта для доведения отметки до проектного уровня.

В целом прогресс по проекту, в том числе проектирование, закупка, поставка оборудования и материалов, а также строительно-монтажные работы, составляет 7,1%, что соответствует плановым показателям. Параллельно ведётся разработка проектной документации по объектам основной технологической цепочки, общезаводского хозяйства и административно-хозяйственного назначения. Завершено более 60% объёма 3D-моделирования будущего завода. В части технологического оборудования осуществляется изготовление блочно-модульных конструкций. Согласно утвержденному графику, монтаж оборудования планируется завершить до конца 2026 года, - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ранее руководитель проекта Бауыржан Сейтказиев рассказал о ходе строительства нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене.

Напомним, ранее Президент раскритиковал затянувшиеся сроки строительства газоперерабатывающего завода в Жанаозене.

Сроки строительства ГПЗ в Жанаозене увеличили, ввод в эксплуатацию перенесли.

В 2023 году сообщалось, что тендер на возведение газоперерабатывающего завода выиграли российские компании, входящие в состав технологического инжинирингового холдинга «Петон». По данным официального сайта компании, за последние 30 лет холдинг реализовал более 170 проектов на территории России и стран СНГ.