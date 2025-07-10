В Мангистауской области построят современную электростанцию

Проект по строительству парогазовой установки мощностью 160 МВт будет реализован в рамках совместного предприятия «Актауская энергетическая компания», созданного Мангистауским атомным энергетическим комбинатом и китайской компанией Huadian Kazakhstan Energy. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акимата

Сегодня, 9 июля, заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев встретился с вице-президентом китайской компании CHDOI Чжоу Цинке. На встрече обсуждался проект по строительству парогазовой установки мощностью 160 МВт.

Отмечается, что современная электростанция будет состоять из двух компонентов — газовой и паровой турбины. Реализация проекта позволит покрыть растущие потребности региона в электроэнергии, а также обеспечит бесперебойное энергоснабжение МАЭК в периоды проведения плановых ремонтных работ.

В акимате отметили, что одним из ключевых преимуществ проекта является то, что после завершения строительства управление электростанцией полностью перейдёт к МАЭКу. На сегодняшний день уже выделен земельный участок, необходимый для возведения объекта, и начаты подготовительные работы.

Во время встречи представители китайской компании выразили готовность приложить все усилия для успешной реализации проекта. Они подчеркнули намерение максимально задействовать местные ресурсы и рабочую силу, что также способствует развитию экономики региона.

В свою очередь заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев заверил, что акимат окажет всю необходимую поддержку в рамках своих полномочий.