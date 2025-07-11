Перекрыл дорогу «скорой»: в Актау мужчина припарковал автомобиль на въезде в детскую больницу

За грубое нарушение правил парковки – перекрытие въезда из Мангистауской областной детской больницы – водителя привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в региональном департаменте полиции, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

По данным правоохранителей, водитель припарковал свой автомобиль на въезде в Мангистаускую областную детскую больницу, расположенную в 26 микрорайоне, тем самым перекрыв доступ к зданию для спецслужб.

Оставил машину прямо у въезда в приемный покой. «Скорая» не могла заехать. Разве же так делается?, - пожаловался житель Актау.

Инспекторы дорожно-патрульной полиции установили личность водителя и составили на нарушителя административный протокол по статье 601 КоАП РК (Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки).

Правоохранительные органы напомнили автолюбителям о необходимости строго соблюдать требования дорожных знаков, особенно вблизи медицинских учреждений, где важна беспрепятственная работа экстренных служб.

Ранее за неправильную парковку в областном центре были привлечены к ответственности еще два водителя. Видео и подробности – по ссылке.