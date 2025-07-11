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11.07.2025, 16:43

Две женщины и трое мужчин осуждены за рекламу наркотиков в Актау

Общество 0 907 Наталья Вронская

Приговором Актауского городского суда пять лиц, в числе которых две женщины, признаны виновными в незаконной рекламе психотропных веществ, передает Lada.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Осужденные осуществляли расклейку листовок на зданиях и жилых домах в Актау, а также наносили готовые тексты аэрозольной краской с помощью заранее заготовленных трафаретов. В распространяемых ими сообщениях содержались ссылки адресов в мессенджере Telegram, через которые осуществлялась продажа психотропных веществ.

Распространители были задержаны сотрудниками полиции с поличным с очередной партией рекламных материалов.

Ответственность группа лиц понесла по части 2 статьи 299 -1 УК РК (Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров).

У двух лиц при личном обыске было изъято психотропное вещество мефедрон, их действия были дополнительно квалифицированы по части 3 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта).

Все пятеро приговорены к трем годам и шести месяцам лишения свободы каждый. Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура Мангистауской области призывает жителей региона воздержаться от любых сомнительных способов заработка, в частности, пропагандирующих противоправную деятельность, а также сообщать в правоохранительные органы обо всех известных им готовящихся или совершенных уголовных правонарушениях.

 

 

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