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11.07.2025, 20:19

Китай намерен создать логистический хаб в Мангистау

Общество 0 1 006 Наталья Вронская

В Актау состоялась встреча акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая с главой китайской корпорации «Чжунъюнь Гоцзи» и компании «Гою Учань» Юй Бояном. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы создания логистического хаба на базе местного порта, а также подписали меморандум о сотрудничестве, передает Lada.kz.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

Как сообщает пресс-служба главы региона, китайская сторона представила проект по строительству современного морского порта и логистического центра. Инициатива предполагает превращение порта Актау в ключевую транзитную точку на международном маршруте «Транскаспийский международный транспортный коридор». Отмечается, что проект будет полностью профинансирован китайскими инвесторами.

Аким Мангистауской области подчеркнул стратегическую важность инициативы.

Реализация проекта значительно усилит транспортно-логистический потенциал региона и даст мощный толчок экономике. Акимат готов оказать полное содействие и создать все необходимые условия, - отметил Нурдаулет Килыбай.

Заключение меморандума стало логическим продолжением деловых контактов  ранее, в апреле, делегация «Чжунъюнь Гоцзи» во главе с Юй Бояном уже посещала Мангистаускую область и заявила о заинтересованности в развитии совместного логистического проекта.

Уточняется, что создание хаба в Актау позволит укрепить позиции Казахстана как транзитной страны, а также откроет новые возможности для международной торговли и привлечения инвестиций.

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