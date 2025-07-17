Оборудование еще с советских времен: в Актау произошла авария на энергоблоке ТОО «МАЭК»

Авария на энергоблоке №3 ТОО «МАЭК» стала причиной крупных отключений электричества. Под ограничением находятся промышленные предприятия, его планируют снять после запуска энергоблока №2, передает Lada.kz .

Нурдаулет Килыбай на МАЭКе. Фото: акимат МО

ТЭЦ на МАЭКе остро нуждаются в модернизации, так как комплектующие энергоблоков работают еще с советских времен. Изношенность оборудования и является причиной сбоев. В этот раз энергоблок №3 вышел из строя два раза подряд. Об этом рассказал аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в ходе визита на МАЭК.

«В первом случае сломался масляной вал, ему лет 40. Проблема в том, что запасные части там еще с советского времени. Все три энергоблока мы планируем модернизировать, разрабатывается ПСД».

Чтобы восполнить объемы энергоблока №3, вот-вот должны запустить энергоблок №2, который с апреля находился на капительном ремонте. Это позволит снять ограничения с промышленных предприятий.

«Сегодня для населения никаких ограничений нет, другой вопрос – производственные предприятия, в основном нефтяные компании ММГ, ОМГ, Каражанбас. Если сегодня второй энергоблок запустят, то ограничения будут сняты», - сказал Нурдаулет Килыбай.

Как разъяснил генеральный директор ТОО «МАЭК» Кинис Ураков, объем дефицита производимой электроэнергии составляет порядка 150 МВт. Всего производственная мощность ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭС составляет 216, 12 и 3 МВт соответственно.

«Авария на энергоблоке №3 случилась 16 июля в 21:20 часов - сломался главный масляный насос. Теперь ждем остывания с 500 градусов до 170 градусов, чтобы допустить ремонтную бригаду. Сколько времени займет ремонт оборудования, будет ясно после обследования. Сейчас энергоблок №2 проходит комплексные испытания, и если все нормально пройдет, то к 17:00 часам мы восполним объем недостающей энергии, и снимем ограничения с промпредприятий», - рассказал Кинис Ураков.

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