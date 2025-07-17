18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
532.74
617.23
6.77
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.07.2025, 16:13

Оборудование еще с советских времен: в Актау произошла авария на энергоблоке ТОО «МАЭК»

Общество 0 5 714 Ольга Максимова

Авария на энергоблоке №3 ТОО «МАЭК» стала причиной крупных отключений электричества. Под ограничением находятся промышленные предприятия, его планируют снять после запуска энергоблока №2, передает Lada.kz.

Нурдаулет Килыбай на МАЭКе. Фото: акимат МО
Нурдаулет Килыбай на МАЭКе. Фото: акимат МО

ТЭЦ на МАЭКе остро нуждаются в модернизации, так как комплектующие энергоблоков работают еще с советских времен. Изношенность оборудования и является причиной сбоев. В этот раз энергоблок №3 вышел из строя два раза подряд. Об этом рассказал аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай в ходе визита на МАЭК.

«В первом случае сломался масляной вал, ему лет 40. Проблема в том, что запасные части там еще с советского времени. Все три энергоблока мы планируем модернизировать, разрабатывается ПСД».

Чтобы восполнить объемы энергоблока №3, вот-вот должны запустить энергоблок №2, который с апреля находился на капительном ремонте. Это позволит снять ограничения с промышленных предприятий.

«Сегодня для населения никаких ограничений нет, другой вопрос – производственные предприятия, в основном нефтяные компании ММГ, ОМГ, Каражанбас. Если сегодня второй энергоблок запустят, то ограничения будут сняты», - сказал Нурдаулет Килыбай.

Как разъяснил генеральный директор ТОО «МАЭК» Кинис Ураков, объем дефицита производимой электроэнергии составляет порядка 150 МВт. Всего производственная мощность ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭС составляет 216, 12 и 3 МВт соответственно.

«Авария на энергоблоке №3 случилась 16 июля в 21:20 часов - сломался главный масляный насос. Теперь ждем остывания с 500 градусов до 170 градусов, чтобы допустить ремонтную бригаду. Сколько времени займет ремонт оборудования, будет ясно после обследования.  Сейчас энергоблок №2 проходит комплексные испытания, и если все нормально пройдет, то к 17:00 часам мы восполним объем недостающей энергии, и снимем ограничения с промпредприятий», - рассказал Кинис Ураков.

Напомним, с начала недели жители Актау и прилегающих территорий страдают от отключения электричества. Как выглядят села без подачи электроэнергии Сайын Шапагатов и Акшукур с высоты, снял блогер.

3
28
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
А сколько десятилетий надо чтобы вспомнить, что детали еще советские и ничто в этом мире не вечно? Почему ждут когда "петух клюнет" в одно место?
17.07.2025, 13:11
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…