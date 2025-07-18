В Мангистау нефтяная компания не выплатила своим работникам 197 млн тенге

Городской прокуратурой проведен анализ соблюдения законодательства при выплате заработной платы в ТОО «Mangystau Oil Refining». Как выяснилось, компания задолжала своим сотрудникам 197 миллионов тенге, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

По данным Генеральной прокуратуры РК, в ТОО «Mangystau OilRefining» был проведен анализ соблюдения законодательства при выплате заработной платы.

Установлено, что в период с января по март 2025 года предприятием не выплачивалась заработная плата 241 работнику, общая сумма задолженности составила 197 миллионов тенге.

По итогам принятых мер прокурорского надзора защищены конституционные права работников путем полной выплаты заработной платы перед работниками предприятия.

В свою очередь, юридическое лицо, допустившее задержку выплаты средств, привлечено к административной ответственности.

Работа в данном направлении продолжается.

Напомним, ранее прокуратура Мангистауской области помогла простаивающему предприятию заключить контракты на 1 миллиард тенге.