Стоматологический центр в Мангистау испытывает трудности из-за большого притока пациентов

Рост населения региона, динамичное строительство жилья, дошкольных и школьных учреждений в городе и области привело к возросшему количеству обращений к врачам стоматологического центра. После введения ОСМС увеличилось и не является ограниченным количество категорий граждан, за которых платит государство. Об этом Lada.kz рассказали в руководстве медучреждения.

Здание областного стоматологического центра. Фото автора

Поскольку центр является консультативным, за квалифицированной помощью обращаются жители всех городов и районов области.

Рост числа пациентов идет за счет миграции в Мунайлинском районе. Отмечается большой наплыв детей из сел Акшукур и Сайын Шапагатов, а также из Мунайлинского, Каракиянского, Бейнеуского и Мангистауского районов, где стоматологическая помощь не оказывается или оказывается врачами смешанного приема, - рассказали в центре.

В настоящее время медучреждение испытывает большие затруднения с возросшим количеством приемов всех обратившихся за помощью пациентов. Мощность центра, как отметили в руководстве, не позволяют удовлетворить потребности всех желающих. Отсюда – постоянные недовольства, жалобы на очереди за талонами на прием, особенно в каникулярное время.

Впервые в своей истории поликлиника имеет большие кредиторские задолженности из-за удержания средств по ОСМС за фактически оказанные стоматологические услуги по обезболиванию зубов (анестезии) детям и беременным в 2023-2024 годах в связи с низкой, искаженной тарификацией. Оздоровление ребенка или полная санация полости рта предусматривает неоднократное посещение врача. Удаленность поликлиники создает большие сложности. На поездку на транспорте в среднем затрачивается час-полтора. Иногда это приводит к незаконченным случаям лечения (санации полости рта). Между тем, по статистике министерства здравоохранения Республики Казахстан, распространенность кариеса среди детского населения Мангистауской области превышает 80%. А это негативный показатель для области. С введением ОСМС скрининг и профилактические осмотры полости рта детей проводят по месту прикрепления школ, а санацию осмотренных детей не проводят, поскольку во многих клиниках отсутствуют кадры и оборудование. Считаем необходимым пересмотр тарифов за услуги в рамках ОСМС, определить анестезию как отдельную услугу. Для лечения детей и подростков с аутизмом, ДЦП, детям с ограниченными возможностями важно приобретение оборудования с применением седаций ЗАКС (закись азотно-кислородной смеси). Необходим также капитальный ремонт здания, который не проводился с 2010 года, - подчеркнули в руководстве центра.

Для справки

Мангистауский областной стоматологический центр находится по адресу: Актау, 1 микрорайон, медгородок, здание 18.

Телефон регистратуры: +7 (7292) 50 35 87.

Телефон/факс: +7 (7292) 50-54-81.

E-mail: oblstom@bk.ru.

Call-центр: +7 (7292) 30-84-41, +7 (7292) 50-07-88. Мобильный номер телефона: +7 708 430 8441.

График работы: с 08:00 до 20:00 часов (с перерывами на кварцевание).

Выходные – суббота, воскресенье. В будние, выходные и праздничные дни - с 09:00 до 23:00 прием ведет дежурный врач для оказания экстренной помощи.