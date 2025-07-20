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19.07.2025, 19:56

«Газель» с мусором сгорела в Акшукуре

Общество 0 583 Наталья Вронская

В селе Акшукур сгорел автомобиль марки «Газель». На момент происшествия машина перевозила мусор, собранный в населенном пункте, передает Lada.kz.

 

Об это рассказали жители населенного пункта, обеспокоенные тем, что теперь у них возникнут проблемы с вывозом мусора

Фото: @112_aktau / Instagram
Фото: @112_aktau / Instagram

О происшествии рассказали очевидцы. На распространившихся кадрах видно, как на место происшествия прибыли пожарные, а сам автомобиль сгорел дотла.

По словам свидетелей, в результате ЧП никто не пострадал.

Жители Акшукура добавили, что сгоревшую «Газель» убрали несразу, долгое время она стояла прямо посреди дороги, создавая помеху движению.

Кроме того, население беспокоит тот факт, что транспорт был единственным, который собирал мусор в населенном пункте. Люди переживают, что санитарное состояние улиц может резко ухудшиться.

Интересно, что теперь будет с вывозом мусора? Раньше одна машина объезжала весь поселок и собирала отходы раз в  пять дней. Теперь автомобиль сгорел. Выделят ли нам новую технику?, - пишут они.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, ранее жители этого села решили отказаться от мусорных контейнеров и складировать отходы прямо на землю. Правда, не все акшукурцы остались довольны такими действиями.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
awa1314133
awa1314133
Самое ближайшее место свалки для мусора- это пос. Приозерный в Актау и Городское кладбище в г. Актау. Неверите, посмотрите кладбище с северной и южной стороны. А еще вчера был свидетелем похорон домашнего животного возле забора в южной части кладбища! Позор!
19.07.2025, 16:39
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