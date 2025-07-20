«Газель» с мусором сгорела в Акшукуре

Об это рассказали жители населенного пункта, обеспокоенные тем, что теперь у них возникнут проблемы с вывозом мусора

В селе Акшукур сгорел автомобиль марки «Газель». На момент происшествия машина перевозила мусор, собранный в населенном пункте, передает Lada.kz .

Фото: @112_aktau / Instagram

О происшествии рассказали очевидцы. На распространившихся кадрах видно, как на место происшествия прибыли пожарные, а сам автомобиль сгорел дотла.

По словам свидетелей, в результате ЧП никто не пострадал.

Жители Акшукура добавили, что сгоревшую «Газель» убрали несразу, долгое время она стояла прямо посреди дороги, создавая помеху движению.

Кроме того, население беспокоит тот факт, что транспорт был единственным, который собирал мусор в населенном пункте. Люди переживают, что санитарное состояние улиц может резко ухудшиться.

Интересно, что теперь будет с вывозом мусора? Раньше одна машина объезжала весь поселок и собирала отходы раз в пять дней. Теперь автомобиль сгорел. Выделят ли нам новую технику?, - пишут они.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, ранее жители этого села решили отказаться от мусорных контейнеров и складировать отходы прямо на землю. Правда, не все акшукурцы остались довольны такими действиями.