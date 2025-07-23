В Мангистауской области приостановлена деятельность нескольких объектов торговли

В ходе проверок, проведенных специалистами регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, деятельность 6 объектов, не соответствующих санитарным требованиям, была временно приостановлена, а 18 учреждениям региона строго запрещено оказывать услуги. Об этом сообщили в региональном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, передает Lada.kz .

Фото с Youtube

Санэпидемиологи для мониторинга безопасности продукции в первом полугодии отобрали и исследовали 394 образца продукции: 294 - продукта питания, 100 - промышленных товаров.

«По результатам мониторинга 57 образцов продуктов питания (19,3%) и девять образцов промышленных товаров (9%) не соответствовали требованиям технических регламентов, 98,4% выявленных нарушений связаны с ошибками в маркировке. Из всех исследованных образцов импортная продукция составила 76,3% (301 образец), отечественная — 23,6% (93 образца). По фактам выявленных нарушений предпринимателям было выдано 22 предписания о принятии срочных мер», - прокомментировали в департаменте.

Также в регионе были проверены 57 различных объектов предпринимательства. По итогам проверок в 42 объектах выявлены нарушения, ответственным лицам выданы предписания об устранении нарушений и даны указания по принятию конкретных мер.

По словам руководителя регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мухтара Сербаева, деятельность 6 объектов, не соответствующих санитарным требованиям, была временно приостановлена, а 18 учреждениям было строго запрещено оказывать услуги.

– Всего нашими специалистами проведено 95 внеплановых проверок, составлено 68 административных протоколов о правонарушениях. Проверки охватили важные объекты различных сфер: больницы, поликлиники, медицинские пункты, детские сады, школы, общежития, а также заведения общественного питания – рестораны и пекарни. По выявленным нарушениям было выдано 79 санитарных предписаний. Проверки также проводились по обращениям от государственных органов, – отметил Мухтар Сербаев.

Он также подчеркнул, что в случае, когда не соблюдаются санитарные нормы в различных заведениях, гражданам не следует оставаться равнодушными к подобным нарушениям и сообщать о них.