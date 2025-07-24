Сколько жителей Актау ищут работу и какие вакансии популярны

В этом году в карьерный центр Актау обратились 9 911 жителей города. Более двух тысяч человек из них трудоустроены, около семи тысяч обратившихся по разным причинам сняты с учета по безработице. Об этом рассказали в руководстве центра, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

На субсидируемые и постоянные рабочие места трудоустроены 2 036 соискателей. К активным мерам содействия занятости привлечены 1 972 человека, 2 854 горожан, потерявших работу, зарегистрированы в качестве получателей социальных выплат.

«С начала года 6 949 человек были сняты с регистрационного учёта, как безработные, по причинам отказа от трёх предложений подходящей работы, неявки в течение трёх рабочих дней без уважительной причины по приглашению, самостоятельного трудоустройства и другим обстоятельствам. Квоты на рабочие места по категориям (осуждённые, состоящие на учёте пробации, освобождённые из мест лишения свободы, лица с инвалидностью) предложены на 12 предприятиях (всего 16 вакансий). От всех кандидатов поступил отказ», - прокомментировали в центре.

Со слов специалистов, отмечается высокий спрос на вакансии в сфере образования, медицины и нефтяной отрасли.

«К примеру, в сфере здравоохранения работодатели принимают на работу по конкурсу и не предоставляют свободные места. На рост количества зарегистрированных безработных повлиял тот факт, что жители Тупкараганского, Мунайлинского и Каракиянского районов зачастую регистрируются как безработные в Актау, чтобы искать здесь постоянную работу», - рассказали в центре.

В центре также отметили, что зачастую люди регистрируются в качестве безработного формально, чтобы получить справки для медучреждений, школ, для приостановки выплат по кредитам и другим причинам. Эта категория, как подчеркнули в центре, не заинтересована в трудоустройстве и не мотивирована к поиску работы.

Для регистрации в качестве безработного необходимо написать заявление, предъявить удостоверение личности и документы об образовании и трудовой деятельности. Можно также зарегистрироваться онлайн через портал Enbek.kz или egov.kz, используя электронно-цифровую подпись.

Карьерный центр находится по адресу: г. Актау, 29 мкр., 24 дом. Телефон: +7 (729) 230 35 91.