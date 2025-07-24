В Мангистау отмечается рост острых кишечных инфекций

В Мангистауской области наблюдается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) в 2,2 раза. Наряду с этим отмечается снижение по ряду других нозологий. Об этом рассказали в региональном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, сообщает Lada.kz .

Фото с сайта saksalamat.kg

На 74 случая увеличилось число больных с ОКИ по сравнению с шестью месяцами прошлого года.

«За первое полугодие зарегистрировано 133 случая ОКИ, тогда как в 2024 году было отмечено 59 фактов. Среди детей до 14 лет выявлено 18 случаев, что на два факта больше, чем в 2024 году. Из 147 очагов ОКИ 14 выявлены в организованных коллективах», - прокомментировали в департаменте.

Но есть и утешающие новости - зафиксировано снижение фактов заболевания сальмонеллёзом (на 31), корью (в 30 раз), дизентерией (на 14 случаев), коклюшем (на семь), а также менингококковой инфекцией, вирусными гепатитами, дерматомикозом и чесоткой.

Случаев брюшного тифа, паратифа, дифтерии, столбняка, полиомиелита, коклюша, краснухи и ботулизма, как сказали в департаменте, не зарегистрировано.