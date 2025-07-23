Часть города без света: в более чем 10 микрорайонах Актау отключили электроэнергию

Жители областного центра массово жалуются на отключение электроэнергии. В АО «МРЭК» прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz.
Сегодня, 23 июля, в 13:40 на одной из подстанций произошло аварийное отключение электроэнергии. Временно без электроснабжения остались микрорайоны: 12, частично 13, 14, 15, 16, 19, 26, 27, 28, 28А, 29 и 30.
Повреждение оборудования произошло в результате повышенной нагрузки, вызванной высокой температурой воздуха.
- Аварийная бригада уже проводит восстановительные работы. Приносим извинения за причинённые неудобства. Специалисты прилагают все усилия, чтобы как можно быстрее возобновить подачу электроэнергии, - сообщили в компании.
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