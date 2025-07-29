В Актау отключили техническую воду

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О снижении давления подачи технической воды из-за проведения аварийного ремонта сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы», передает Lada.kz .

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Из-за аварии и последующих ремонтных работ на трубопроводе Куюлус-ЦУВС-1 временно снижено давление технической воды, подаваемой на нижнюю и верхнюю зоны города.

«После завершения ремонтных работ будет осуществлено постепенное восстановление давления технической воды», - сообщили в КЖСА.

В КЖСА уточнили, что ориентировочное время завершения работ – 18:00 часов.