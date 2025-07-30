Туберкулез у сотрудников сферы водоснабжения и педагогов выявляли в Мангистау: медики обратились к работодателям

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В первом полугодии в Мангистауской области было зарегистрировано на 24 больных туберкулезом больше, чем в первые шесть месяцев 2024 года. В руководстве областного фтизиопульмонологического центра обратились к работодателям региона, передает Lada.kz .

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Мангистауская область, как отметили в центре, остается одним из регионов с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией по туберкулезу в стране. За шесть месяцев текущего года в области зарегистрировано 163 факта заболевания. За тот же период 2024 года выявлено 139 случаев.

«В 2,6 раза увеличилось количество впервые выявленных больных с формами туберкулеза, устойчивыми к множественным препаратам. Это следствие несвоевременного обращения жителей за медицинской помощью. По Трудовому кодексу Республики Казахстан работодатели обязаны обеспечивать своевременное прохождение медицинских осмотров своими сотрудниками. Невыполнение этих требований привело к выявлению туберкулеза среди работников сфер, обслуживающих население, включая водоснабжение. Подобные случаи не являются единичными. В прошлом году были зафиксированы случаи, когда педагоги, больные туберкулезом, продолжали работу в школах, несмотря на то, что в их медицинских книжках стояли ложные отметки о здоровье. В настоящее время ведутся досудебные расследования», - прокомментировали в центре.

В руководстве напомнили: местные исполнительные органы не должны ограничиваться единоразовой финансовой поддержкой больных туберкулезом, но и обеспечивать жильем, трудоустройством, бесплатным проездом в общественном транспорте для посещения лечебных учреждений и прохождения процедур.

При любом подозрении на туберкулез жители могут обратиться в поликлинику по месту жительства для прохождения флюорографии.