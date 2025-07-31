Акимат Актау намерен демонтировать незаконные палатки и шатры на побережье

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Власти Актау проведут рейды по выявлению и демонтажу незаконных объектов предпринимательской деятельности на побережье Каспийского моря. Поводом стали многочисленные жалобы горожан на несанкционированные конструкции и услуги, передает Lada.kz со ссылкой на центр общественных коммуникаций региона.

фото ЦОК Мангистауской области

Особое внимание будет уделено Солдатскому пляжу, где, по данным акимата, в последние недели наблюдается рост стихийной торговли и самовольной установки навесов, юрт, шатров, беседок, тиров, силомеров и других сооружений. По мнению горожан, подобная деятельность превращает общественный пляж в коммерческую зону и мешает свободному отдыху.

В городской администрации дали предпринимателям срок - до 18:00 31 июля, чтобы они самовольно убрали конструкции. После объекты будут убираться принудительно в рамках действующего законодательства.

В случае проведения демонтажных работ вся ответственность за утрату, повреждение или порчу имущества возлагается на самих предпринимателей, говорят в акимате.

Как сообщили в акимате, в ближайшие дни на побережье начнутся рейдовые мероприятия. Цель — выявить нарушителей и освободить территорию от объектов, установленных без соответствующих разрешений.

Власти напоминают предпринимателям о необходимости соблюдать законодательство. Владельцам незаконных сооружений предложено демонтировать их добровольно и в кратчайшие сроки, чтобы избежать административной ответственности.

«Призываем предпринимателей уважать общественные пространства и соблюдать нормы, действующие в отношении прибрежной зоны. Только совместными усилиями мы можем сделать пляжи комфортными и безопасными для всех», — говорится в обращении акимата.

Напомним, что впервые на проблему самовольной установки палаток и сдачи в аренду топчанов на бесплатном пляже обратили внимание читатели Lada.kz. Их возмутило большое количество платных конструкций, мешающих свободному проходу и отдыху горожан. Именно после публикации обращений и фотофактов редакции был поднят вопрос о правомерности размещения объектов на территории общего пользования.