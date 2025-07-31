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31.07.2025, 11:23

Акимат Актау намерен демонтировать незаконные палатки и шатры на побережье

Общество 0 2 284 Наталья Вронская

Власти Актау проведут рейды по выявлению и демонтажу незаконных объектов предпринимательской деятельности на побережье Каспийского моря. Поводом стали многочисленные жалобы горожан на несанкционированные конструкции и услуги, передает Lada.kz  со ссылкой на центр общественных коммуникаций региона.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

Особое внимание будет уделено Солдатскому пляжу, где, по данным акимата, в последние недели наблюдается рост стихийной торговли и самовольной установки навесов, юрт, шатров, беседок, тиров, силомеров и других сооружений. По мнению горожан, подобная деятельность превращает общественный пляж в коммерческую зону и мешает свободному отдыху.

В городской администрации дали предпринимателям срок - до 18:00 31 июля, чтобы они самовольно убрали конструкции. После объекты будут убираться принудительно в рамках действующего законодательства.

В случае проведения демонтажных работ вся ответственность за утрату, повреждение или порчу имущества возлагается на самих предпринимателей, говорят в акимате. 

Как сообщили в акимате, в ближайшие дни на побережье начнутся рейдовые мероприятия. Цель — выявить нарушителей и освободить территорию от объектов, установленных без соответствующих разрешений.

Власти напоминают предпринимателям о необходимости соблюдать законодательство. Владельцам незаконных сооружений предложено демонтировать их добровольно и в кратчайшие сроки, чтобы избежать административной ответственности.

«Призываем предпринимателей уважать общественные пространства и соблюдать нормы, действующие в отношении прибрежной зоны. Только совместными усилиями мы можем сделать пляжи комфортными и безопасными для всех», — говорится в обращении акимата.

Напомним, что впервые на проблему самовольной установки палаток и сдачи в аренду топчанов на бесплатном пляже обратили внимание читатели Lada.kz. Их возмутило большое количество платных конструкций, мешающих свободному проходу и отдыху горожан. Именно после публикации обращений и фотофактов редакции был поднят вопрос о правомерности размещения объектов на территории общего пользования.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
kolu411
kolu411
Как обычно, пока население не начнет писать никто ничего не делает! 1. Для чего нужны контролирующие органы и что они контролируют? Может их сократить? 2. Для населения города территория данного "пЛЯЖА" очень мала или его по графику нужно посещять? 3. Если все палаткопрокатчики получат так называемое разрешение без которого они якобы сейчас работают то как оставшийся участок-огрызок можно называть городстким пляжем?
31.07.2025, 13:36
fox1167
fox1167
"Акимат Актау намерен демонтировать незаконные палатки и шатры"-----Акимат ещё на прошлой неделе собирался устранить весь этот бардак и до сих пор сидят сложа руки! Нехорошие мысли лезут в голову: может есть в этом свой интерес?! Там достаточно одного бульдозера и 2 часа работы чтобы сровнять всё с землёй
31.07.2025, 07:06
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