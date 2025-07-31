В Актау объяснили взимание денег за бесплатную услугу с иностранцев в ЦОНе

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Филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области прокомментировал жалобу работодателей Актау о приеме оплаты за оформление ИИН иностранным гражданам в ЦОНе №2, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в ЦОНе

В официальном ответе госоргана сообщается, что выдача ИИН действительно предоставляется бесплатно в рамках государственных услуг. Однако в ЦОНе внедрен платный сервис «Персональный менеджер» - это индивидуальное обслуживание без очереди. Стоимость такой опции - 5500 тенге, но она не является обязательной.

С работниками ЦОНа проведена профилактическая беседа о правильном информировании населения по оказываемым услугам, - заявили в пресс-службе филиала.

Напомним, работодатели заявили о взимании денег за бесплатную услугу для оформления иностранцев в спецЦОНе Актау. Они сообщили, что по 5500 тенге просят в ЦОНе за получение индивидуального идентификационного номера — услуги, которая по закону является бесплатной.