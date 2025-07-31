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31.07.2025, 14:32

Работодатели заявили о взимании денег за бесплатную услугу для оформления иностранцев в спецЦОНе Актау

Общество 0 1 182 Сергей Кораблев

Работодатели бьют тревогу: по их словам, сотрудники ЦОНа в 3Б микрорайоне незаконно взимают плату за предоставление ИИН иностранным гражданам, несмотря на то, что эта услуга является абсолютно бесплатной согласно законодательству РК. В Мангистауском филиале НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» подтвердили, что проводят проверку, сообщает Lada.kz.

ЦОН в 3Б микрорайоне. Фото 2ГИС
ЦОН в 3Б микрорайоне. Фото 2ГИС

По словам предпринимателей, с иностранных граждан, работающих в местных компаниих, требовали по 5500 тенге за оформление ИИН.

Мы обратились в управление по делам госслужбы и в головной офис «Правительства для граждан» в Астане. Нам подтвердили: услуга бесплатная. Но на месте в ЦОНе внятного объяснения не дали, приказ не показали - сослались на руководство, - заявил один из работодателей.

По его словам, подобная ситуация происходит не впервые, когда иностранцев вынуждают платить за услугу, которая должна предоставляться бесплатно.

Сколько таких случаев уже было? Сколько людей заплатили ни за что? Это настоящий беспредел. Мы требуем вмешательства компетентных органов и наказания виновных, – возмущаются предприниматели.

В пресс-службе Мангистауского филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» подтвердили, что по данному факту начата служебная проверка.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
TANKIST
TANKIST
Они в цоне еще заставляют оформлять полис мед страхования для получения РВП РК. Рядом с ЦОНом киоски стоят. Тоже по 5000 тенге сдирают. И без этой бумажки не дают РВП
31.07.2025, 10:14
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