В Актау убрали незаконные палатки и шатры на побережье

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Сегодня, 1 августа, по поручению акимата Актау демонтированы незаконно установленные сооружения и объекты на территории Солдатского пляжа, передает Lada.kz .

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По данным городской администрации, на побережье демонтировано около 150 объектов, установленных без соответствующих разрешений, включая навесы, палатки, беседки, тиры, силомеры и детские игровые зоны.

После ранее выданных уведомлений часть предпринимателей самостоятельно демонтировала свои объекты и с пониманием отнеслась к установленным требованиям. Тем не менее, некоторые владельцы проигнорировали предупреждения. Напомним, что на незаконные постройки в прибрежной зоне неоднократно поступали жалобы от горожан, - говорится в сообщении городского акимата.

В акимате отметили, что подобные меры будут проводиться и в дальнейшем, при этом соблюдение установленных правил и обеспечение безопасности в общественных местах остаются приоритетом для городского акимата.

Напомним, власти Актау сообщали о проведении рейдов по выявлению и демонтажу незаконных объектов предпринимательской деятельности на побережье Каспийского моря. Поводом стали многочисленные жалобы горожан на несанкционированные конструкции и услуги