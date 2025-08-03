Полиция опрашивает граждан о бытовом насилии через QR-код в Актау

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Вклад в борьбу с бытовым насилием просит жителей внести управление полиции Актау, сообщает Lada.kz .

Фото управления полиции Актау

В Актау внедрили новый способ вовлечения граждан в борьбу с бытовым насилием - сотрудники полиции начали размещать в общественных местах брошюры с QR-кодом, позволяющим анонимно пройти опрос.

Брошюры клеят в общественных местах с призывом: «Пройдите опрос по QR-коду, дайте честные ответы и внесите свой вклад в борьбу с бытовым насилием».

Цель инициативы - получить обратную связь от граждан, выявить скрытые случаи насилия и усилить профилактику. Горожан призывают не игнорировать проблему и использовать возможность высказаться.