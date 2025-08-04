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04.08.2025, 09:17

Жители Актау возмущены – Солдатский пляж превратили в парковку

Общество 0 2 849 Лиана Рязанцева

В местных Instagram-пабликах жители Актау обратились к властям с просьбой навести порядок: комфортному отдыху у моря мешают паркующиеся прямо на пляже автомобили, передает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

В социальных сетях распространились кадры, на которых видно, что Солдатский пляж заполонили припаркованные автомобили.

Это вызвало недовольство жителей Актау. По их словам, для транспорта предусмотрены специальные парковочные места вдоль всей набережной.

Хотелось бы попросить акимат Актау закрыть и запретить въезд машин на Солдатский пляж. Сегодня пять машин, завтра 50 машин будут на песке парковаться, - жалуются жители в социальных сетях.

В Актауском городском акимате сообщили, что в курсе сложившейся ситуации и уже принимаются меры по её разрешению.

В ближайшие дни автомобильная дорога к морю будет перекрыта, - сообщили в городской администрации. 

Редакция  Lada.kz направила официальный запрос в полицию региона с просьбой разъяснить, предусмотрено ли наказание для автовладельцев, паркующих автомобили на территории пляжа, и какие меры планируется принять для предотвращения подобных нарушений.

Напомним, 1 августа по поручению акимата Актау были демонтированы незаконно установленные сооружения и объекты на территории Солдатского пляжа.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Одних разогнали-- их место заняли другие! Нигде нет никакого контроля! Везде надо тыкать пальцем!
04.08.2025, 06:05
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