Дети спят на полу, кассир нетрезв: жители Актау пожаловались на общественный туалет у моря

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В редакцию Lada.kz обратились обеспокоенные жители Актау. По их словам, при посещении общественного туалета на набережной они стали свидетелями возмутительной сцены: на полу помещения спали дети, а кассир находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Супружеская пара из Актау обратилась в редакцию и рассказала о вопиющей ситуации, происходящей в общественном туалете на набережной в 15 микрорайоне.

Мы, пенсионеры, сегодня просто вышли на прогулку по набережной. Муж решил зайти в общественный туалет, и мы были шокированы тем, что там увидели. Во-первых, кассир – женщина в явном состоянии алкогольного опьянения взяла с нас оплату. А внутри прямо на полу лежали и спали дети. Вскоре туда зашли еще мужчина с ребёнком и женщина, тоже нетрезвые. Они начали с нами ругаться и запрещали снимать происходящее на телефон. Это возмутительно, особенно для общественного места, куда приходят отдыхать семьи с детьми, - рассказала жительница Актау.

По словам женщины, в общественном туалете имелась ещё одна отдельная комната, где также спали подростки.

Туалет превратили в какое-то сборище непонятных людей, кругом грязь и антисанитария, - жалуется жительница.

Женщина просит городскую администрацию обратить внимание на происходящее и принять меры.

Я очень надеюсь, что городские власти примут меры. Ведь, как-никак, это общественное место, там всегда много отдыхающих. А если туда зайдёт подросток? Это же небезопасно. Или турист, какое впечатление у него останется? Прямо рядом с туалетом гостиница, - сказала жительница.

Редакция направила официальный запрос в акимат города с рядом вопросов: на чьем балансе находится данный общественный туалет, по какой причине на его территории проживают люди, и какие меры планируется принять для решения сложившейся ситуации.