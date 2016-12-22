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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:03

Просмотров: 1359

За пять лет эндоскопические хирурги перинатального центра Мангистау выполнили более четырех тысяч операций

Интегрированная операционная в областном перинатальном центре установлена в декабре 2011 года. За прошедшие пять лет хирурги-эндоскописты провели более четырех тысяч операций женщинам.

Нурлан Жакиев спас не одну женскую жизнь. Фото автора
До внедрения эндоскопических технологий число операций в год достигало лишь 200, рассказали медики. Сегодня это - месячная норма хирургов.

- Поток пациентов очень большой, к нам приезжают не только из населенных пунктов области, но и из других регионов республики. В 95 процентах случаев мы выполняем операции с помощью небольших проколов, без использования полостных методов. Все это позволяет женщинам буквально через день-два уходить домой. Почему увеличился поток пациентов? Улучшилась диагностика, женщины предъявляют к себе высокие требования: имея бесплодие, пройдя за фертильный возраст, они хотят стать матерями в 40-50 лет. Много женщин, поступающих на реконструктивную операцию по сохранению женских органов, - рассказал Нурлан Жакиев, заведующий отделением эндоскопической реконструктивной гинекологии областного перинатального центра.

В течение года Нурлан Жакиев и врач-ординатор отделения Болат Ишангали выполняют около 600 плановых и 400 экстренных операций. Для сравнения: в центре материнства и детства в Астане в год проводится порядка 1 300 операций, но там работают 10 хирургов.

Сергей Ахундов, генеральный директор компании-поставщика эндоскопического оборудования, отметил, что интегрированная операционная областного перинатального центра соответствует мировым стандартам и является лидером не только в Казахстане, но и за пределами республики.

За пять лет эндоскопические хирурги перинатального центра Мангистау выполнили более четырех тысяч операций

За пять лет эндоскопические хирурги перинатального центра Мангистау выполнили более четырех тысяч операций

За пять лет эндоскопические хирурги перинатального центра Мангистау выполнили более четырех тысяч операций

За пять лет эндоскопические хирурги перинатального центра Мангистау выполнили более четырех тысяч операций


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