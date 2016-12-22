За пять лет эндоскопические хирурги перинатального центра Мангистау выполнили более четырех тысяч операций

До внедрения эндоскопических технологий число операций в год достигало лишь 200, рассказали медики. Сегодня это - месячная норма хирургов.- Поток пациентов очень большой, к нам приезжают не только из населенных пунктов области, но и из других регионов республики. В 95 процентах случаев мы выполняем операции с помощью небольших проколов, без использования полостных методов. Все это позволяет женщинам буквально через день-два уходить домой. Почему увеличился поток пациентов? Улучшилась диагностика, женщины предъявляют к себе высокие требования: имея бесплодие, пройдя за фертильный возраст, они хотят стать матерями в 40-50 лет. Много женщин, поступающих на реконструктивную операцию по сохранению женских органов, - рассказал Нурлан Жакиев, заведующий отделением эндоскопической реконструктивной гинекологии областного перинатального центра.В течение года Нурлан Жакиев и врач-ординатор отделения Болат Ишангали выполняют около 600 плановых и 400 экстренных операций. Для сравнения: в центре материнства и детства в Астане в год проводится порядка 1 300 операций, но там работают 10 хирургов.Сергей Ахундов, генеральный директор компании-поставщика эндоскопического оборудования, отметил, что интегрированная операционная областного перинатального центра соответствует мировым стандартам и является лидером не только в Казахстане, но и за пределами республики.