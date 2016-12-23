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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 09:24

Просмотров: 1697

План застройки 19 микрорайона представили в Актау

Здесь планируют построить 6 700 квартир, четыре детских сада, поликлинику, школу и другие социальные объекты. Общая площадь микрорайона составляет 28,35 Га. Площадь зеленых насаждений составит 81 372 квадратных метра. Об этом рассказал Серикпай Мусин, автор проекта.

Проект 19 микрорайона
По планам авторов проекта, микрорайон станет самым зеленым в Актау. Проектировщики планируют, что почти половина общей площади микрорайона будет состоять из деревьев и кустарников.

- По плану микрорайон рассчитан на 10-12 тысяч человек. Мы увеличили площадь пешеходной аллеи, которая может связать все микрорайоны. Проезды разработаны с учетом удобства как легковых автомобилей, так и машин противопожарной службы. При разработке конкретных проектов внутримикрорайонных инженерных сетей будут предусмотрены ливневая канализация, система наружного водоснабжения, гидранты, - рассказал Серикпай Мусин.

План застройки 19 микрорайона представили в Актау


В микрорайоне планируют построить 6 700 квартир за счет государственно-частного партнерства. Среди социально-значимых объектов поликлиника, школа на 1 200 мест и четыре детских сада на 220 мест в каждом.

План застройки 19 микрорайона представили в Актау


Заместитель акима области Суиндик Алдашев поручил акимату Актау вынести проект детальной планировки 19 микрорайона на утверждение. Областное управление архитектуры и градостроительства в ближайшее время создаст экспертный совет.

Инвесторам предложили изыскать возможность разработать проектно-сметную документацию на строительство внутримикрорайонных автомобильных и пешеходных дорог, а также инженерных сетей за свой счет, в последующем передать документы в акимат Актау для дальнейшей реализации проекта.

План застройки 19 микрорайона представили в Актау


Фото пресс-службы акима Мангистауской области


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Комментарии ( 3 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 11:17
Мечта, а не микрорайон...
 
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  • ПетровичЪ.
  • .....
 Крадун (Посетители) Сегодня, 10:31
По планам авторов проекта, микрорайон станет самым зеленым в Актау. Проектировщики планируют, что почти половина общей площади микрорайона будет состоять из деревьев и кустарников.


Поживём,увидим!!Вечно в проектах у нас рощи высаживают.А по факту пару кривых карагачей и айлантов воткнут.И как в мультике!!И так сойдёт!
 
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  • ДухLess
  • Крадун
  • Tatyana01
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 09:39
Есть единственная угроза новому микрорайону,точечная застройка и не полив деревьев, а так в добрый путь как говорят.
 
 

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