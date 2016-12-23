План застройки 19 микрорайона представили в Актау

По планам авторов проекта, микрорайон станет самым зеленым в Актау. Проектировщики планируют, что почти половина общей площади микрорайона будет состоять из деревьев и кустарников.- По плану микрорайон рассчитан на 10-12 тысяч человек. Мы увеличили площадь пешеходной аллеи, которая может связать все микрорайоны. Проезды разработаны с учетом удобства как легковых автомобилей, так и машин противопожарной службы. При разработке конкретных проектов внутримикрорайонных инженерных сетей будут предусмотрены ливневая канализация, система наружного водоснабжения, гидранты, - рассказал Серикпай Мусин.В микрорайоне планируют построить 6 700 квартир за счет государственно-частного партнерства. Среди социально-значимых объектов поликлиника, школа на 1 200 мест и четыре детских сада на 220 мест в каждом.Заместитель акима области Суиндик Алдашев поручил акимату Актау вынести проект детальной планировки 19 микрорайона на утверждение. Областное управление архитектуры и градостроительства в ближайшее время создаст экспертный совет.Инвесторам предложили изыскать возможность разработать проектно-сметную документацию на строительство внутримикрорайонных автомобильных и пешеходных дорог, а также инженерных сетей за свой счет, в последующем передать документы в акимат Актау для дальнейшей реализации проекта.Фото пресс-службы акима Мангистауской области