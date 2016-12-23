В кардиохирургическом центре Мангистауской больницы открыли комнату для психологической разгрузки детей после операции

Комната, на стенах которой нарисованы сказочные персонажи, где можно смотреть мультфильмы и играть в игры, появилась в кардиохирургическом отделении Мангистауской областной больницы. Здесь есть доска и наборы для рисования, конструкторы и многое другое.- Детишки приходят в больницу, боясь врачей и манипуляций. Мы сделали эту комнату, чтобы дети отвлекались от больницы, своего заболевания и после операции им было легче переносить боль, не зацикливаясь на ней. Это первая такая комната в больнице и, думаю, даже в Мангистауской области. Хотелось бы сказать спасибо коллективу актауского международного морского торгового порта, которые оказали нам спонсорскую помощь, до сих пор приходят и приносят игрушки, а также бывшему заместителю директора областной больницы Умит Ильясовой и директору Мангистауского филиала «Ассоциация кардиологов» Нурлану Тлепову за активную помощь в создании этой комнаты, - отметил Альберт Абулхасов.Посещать комнату детишки могут как до, так и после операций. Сейчас в отделении находятся четыре ребенка. Всего с начала года в кардиохирургическом центре прооперировали 31 малыша, в том числе 28 детей - на остановленном сердце.- От коллектива Мангистауского кардиохирургического центра хочется поздравить всех жителей области с наступающим Новым годом! Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, - отметил Альберт Абулхасов.