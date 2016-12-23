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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:33

Просмотров: 347

За незаконное ношение оружия жителю Тупкараганского района назначили штраф - 42 тысячи тенге

За ношение незарегистрированного гладкоствольного оружия марки ТОЗ житель Тупкараганского района заплатит административный штраф в размере 42 420 тенге. Об этом сообщили в Мангистауском областном суде.

Иллюстративное фото
Жителя Тупкараганского района сотрудники полиции задержали за незаконное ношение незарегистрированного гладкоствольного оружия марки ТОЗ в местности Асан, в южной части Форт-Шевченко.

- На судебном заседании задержанный пояснил, что оружие он нашел в местности «Асан» и положил в свою автомашину. Подсудимый признал вину полностью. Постановлением суда признан виновным, на него наложен административный штраф в размере 42 420 тенге с конфискацией оружия, - сообщили в пресс-службе Тупкараганского районного суда.

Суд привлек мужчину к ответственности по части 1 статьи 482 (Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка незарегистрированного в органах внутренних дел гладкоствольного, газового оружия и патронов к нему) Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.

Постановление не вступило в законную силу.

Фото с сайта ohoter.ru


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Комментарии ( 1 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 12:42
Опять реклама ДВД, чтоб люди сдали свои оружие за компенсацию...
 
 

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