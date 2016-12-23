За незаконное ношение оружия жителю Тупкараганского района назначили штраф - 42 тысячи тенге

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Жителя Тупкараганского района сотрудники полиции задержали за незаконное ношение незарегистрированного гладкоствольного оружия марки ТОЗ в местности Асан, в южной части Форт-Шевченко.



- На судебном заседании задержанный пояснил, что оружие он нашел в местности «Асан» и положил в свою автомашину. Подсудимый признал вину полностью. Постановлением суда признан виновным, на него наложен административный штраф в размере 42 420 тенге с конфискацией оружия, - сообщили в пресс-службе Тупкараганского районного суда.



Суд привлек мужчину к ответственности по части 1 статьи 482 (Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка незарегистрированного в органах внутренних дел гладкоствольного, газового оружия и патронов к нему) Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.



Постановление не вступило в законную силу.



Фото с сайта ohoter.ru