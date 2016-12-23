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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:39

Просмотров: 328

В Актау скончался врач Булатбай Джумабеков

После продолжительной болезни 21 декабря 2016 года скончался врач Булатбай Джумабеков, 42 года проработавший в патологоанатомическом отделении Мангистауской областной больницы.

Фото предоставлено специалистами патологоанатомического отделения
Он родился в России в 1950 году. Окончил Актюбинский государственный медицинский институт в 1974 году. После окончания института приехал на Мангышлак. Начинал работать хирургом в Ералиевской районной больнице. В 1994 году возглавил патологоанатомическое отделение Мангистауской областной больницы.

- Булатбай Тюлюбаевич был очень хорошим, добрым и отзывчивым человеком. Всегда всем помогал. Был врачом, что называется, от Бога. Даже выйдя на пенсию, продолжал работать до последнего. Выражаем свои соболезнования жене и сыну Булатбая Тюлюбаевича. Он останется в нашей памяти как воплощение человечества и высокого профессионализма, - поделились коллеги из патологоанатомического отделения.


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