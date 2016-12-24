Как провести ближайшие выходные в Актау

Спортивные мероприятия

Финал зонального чемпионата Казахстана по боксу

Турнир по футболу «Кубок ДЮСШ-1984»

Выставки

Выставка живописи и сувениров ручной работы «Свидание под фонарем»

Handmade Ярмарка

Развлечения для детей

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»

Зоопарк

Мастер-классы для детей

«Готовим вкусняшки»

Детский мастер-класс

Для любителей ночной жизни — вечеринки

Вечеринка «Предновогодние вечера»



Рождественский вечер

Для любителей кино

«Пассажиры»





«Ёлки 5»

В эти выходные жителей Актау ждут спортивные мероприятия, развлечения, концерты, кино и еще много интересного.В субботу, 24 декабря, в спортивном комплексе «Жас Канат» в 12 микрорайоне Актау пройдут финальные бои. В этом году в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из восьми регионов страны. Бои проходят в 14-ти весовых категориях, в каждой из которых определят победителя.В выходные дни в спортивном комплексе «Каспий» пройдет открытый турнир на «Кубок ДЮСШ-1984».В воскресенье, 25 декабря, студия «Пристань» приглашает всех любителей живописи и сувениров ручной работы на выставку «Свидание под фонарем». Вашему вниманию будут представлены живописные работы Гладилиной Юлии и Ермаковой Инны. На выставке вы сможете посмотреть и приобрести не только картины, но и уникальные изделия мастериц «Handmade». Начало в 16:00. Вас ждет теплый зимний вечер в кругу живописи и интересных людей.В Актау уже в восьмой раз пройдет HANDMADE ярмарка, посвященная Новому году. На ней будут представлены вещи ручной работы, созданные более 50 мастерами Актау. Для тех, кто давно мечтал приобщиться к рукоделию, пройдут бесплатные мастер-классы по изготовлению сувениров, аксессуаров и других, полезных в быту, вещей. Здесь вы сможете приобрести яркие стильные украшения и аксессуары для волос, мыло ручной работы, сумки, композиции из живых цветов, открытки, оригинальные сладости, игрушки ручной работы. Впервые на ярмарке будут представлены украшения из серебра и нижнее белье ручной работы. Каждый сможет найти здесь что-то для себя! На территории ярмарки будет размещена фотозона, где любой желающий сможет сделать яркие снимки со своей семьей и друзьями, а также напечатать мгновенные фотографии и магниты. Приглашенные художники по face-art сделают незабываемые рисунки вашим детям! Традиционно на ярмарке пройдет ряд розыгрышей и беспроигрышная лотерея для покупателей! «Если вы считали, что Handmade - это любительские поделки, наша ярмарка изменит ваше представление!».В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в пятницу, субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. С 23 по 30 декабря маленьких гостей ждет шоу «Заколдованный Новый год». Начало в 18:00. В субботу, 24 декабря, пройдет вечеринка «Новый год для Русалочки». Все желающие могут принять в ней участие, вход бесплатный. Начало в 13:00. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Вход бесплатный.К нам приехал зоопарк. Спешите увидеть! Посетить его жители Актау смогут до 25 января 2017 года с 10:00 до 21:00.В субботу, 24 декабря, в 16:00 пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана «Caruso». В программе приготовление домашних чипсов, новогоднего печенья и «Клаб сэндвича».В воскресенье, 25 декабря, в 16:00 пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана «Caruso». В программе приготовление пюре с мясными ежиками, шоколадный фонтан с мороженым и ягодный смузи.В выходные дни в Chechil Pub жителей Актау ждут зажигательные танцы и развлечения от ведущего Ислама Алигасанова.Так сложилось, что многие отмечают Рождество 25 декабря, ежегодно мы поддерживаем эту традицию и устраиваем «Рождественский ужин». Для гостей угощение: запеченная индейка и традиционный рождественский торт «Christmas Cake». Музыкальное настроение: певица Индира и DJ ALES.В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Космический корабль с 5000 пассажирами на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Всё идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия — 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках жизнь и судьба всех обитателей корабля.Мортен Тильдум.Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Шин, Энди Гарсиа, Лоренс Фишбёрн, Джейми Соричелли, Кимберли Баттиста, Фред Меламед, Аврора Перрино, Шелби Тейлор Маллинс.У чудес нет срока годности! Любимые герои «Ёлок» возвращаются: их жизни круто изменились, но осталась вера в чудо под Новый год. Борис при помощи друга Жени пытается вернуть любовь сына и жены. Любвеобильный Андрей остепенился, но при этом оказался ревнивцем, угодит ли в его ловушку жена? Лыжник и сноубордист обзавелись девушками, но пока компьютерные игры отнимают у них все мысли. Где же найти елки, чтобы праздник с любимыми прошел по всем традициям? Костя уверен, что как Новый год встретишь, так его и проведешь, поэтому старается удержать на нефтяной платформе посреди моря Женечку, надумавшую выходить замуж за другого. Баба Маня знает, что в интернете можно найти всё и всех, может, даже свою первую любовь, только кто ее научит пользоваться всемирной паутиной?! Это с удовольствием сделают повзрослевшие Варя и Вова, и, возможно, между ними тоже пробежит искра. Поколения меняются, «Ёлки» остаются!Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман.Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич, Александр Домогаров мл., Кирилл Плетнёв, Александр Робак, Анастасия Сметанина.