Как провести ближайшие выходные в Актау

Фото из архива "Лады"
В эти выходные жителей Актау ждут спортивные мероприятия, развлечения, концерты, кино и еще много интересного.
В субботу, 24 декабря, в спортивном комплексе «Жас Канат» в 12 микрорайоне Актау пройдут финальные бои. В этом году в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из восьми регионов страны. Бои проходят в 14-ти весовых категориях, в каждой из которых определят победителя. Начало в 11:00. Вход свободный
В выходные дни в спортивном комплексе «Каспий» пройдет открытый турнир на «Кубок ДЮСШ-1984». Начало в 09:00 в субботу, 24 декабря. Финал пройдет в 15:40 в воскресенье, 25 декабря. Вход свободный
В воскресенье, 25 декабря, студия «Пристань» приглашает всех любителей живописи и сувениров ручной работы на выставку «Свидание под фонарем». Вашему вниманию будут представлены живописные работы Гладилиной Юлии и Ермаковой Инны. На выставке вы сможете посмотреть и приобрести не только картины, но и уникальные изделия мастериц «Handmade». Начало в 16:00. Вас ждет теплый зимний вечер в кругу живописи и интересных людей. Место проведения: студия «Пристань», 6 микрорайон, 23 дом, 10 квартира. Телефоны: 53-05-85, 8 701 681 79 77, 8 701 467 28 90.
В Актау уже в восьмой раз пройдет HANDMADE ярмарка, посвященная Новому году. На ней будут представлены вещи ручной работы, созданные более 50 мастерами Актау. Для тех, кто давно мечтал приобщиться к рукоделию, пройдут бесплатные мастер-классы по изготовлению сувениров, аксессуаров и других, полезных в быту, вещей. Здесь вы сможете приобрести яркие стильные украшения и аксессуары для волос, мыло ручной работы, сумки, композиции из живых цветов, открытки, оригинальные сладости, игрушки ручной работы. Впервые на ярмарке будут представлены украшения из серебра и нижнее белье ручной работы. Каждый сможет найти здесь что-то для себя! На территории ярмарки будет размещена фотозона, где любой желающий сможет сделать яркие снимки со своей семьей и друзьями, а также напечатать мгновенные фотографии и магниты. Приглашенные художники по face-art сделают незабываемые рисунки вашим детям! Традиционно на ярмарке пройдет ряд розыгрышей и беспроигрышная лотерея для покупателей! «Если вы считали, что Handmade - это любительские поделки, наша ярмарка изменит ваше представление!». Вход свободный. Ярмарка пройдет 25 декабря с 11:00 до 17:00 по адресу: 13 микрорайон, 25 «А» здание, Grand Hotel Victory (2 этаж). Справки можно получить по телефону: 8 708 748 0914.
В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в пятницу, субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. С 23 по 30 декабря маленьких гостей ждет шоу «Заколдованный Новый год». Начало в 18:00. В субботу, 24 декабря, пройдет вечеринка «Новый год для Русалочки». Все желающие могут принять в ней участие, вход бесплатный. Начало в 13:00. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Вход бесплатный. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.
К нам приехал зоопарк. Спешите увидеть! Посетить его жители Актау смогут до 25 января 2017 года с 10:00 до 21:00. Зоопарк расположен на станции Меловая в 22 микрорайоне.
В субботу, 24 декабря, в 16:00 пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана «Caruso». В программе приготовление домашних чипсов, новогоднего печенья и «Клаб сэндвича». Стоимость 5000 тенге. Продолжительность 2-2,5 часа. Запись по телефону: 8 777 120 88 12.
В воскресенье, 25 декабря, в 16:00 пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана «Caruso». В программе приготовление пюре с мясными ежиками, шоколадный фонтан с мороженым и ягодный смузи. Стоимость 5000 тенге. Продолжительность 2-2,5 часа. Запись по телефону: 8 777 120 88 12.
В выходные дни в Chechil Pub жителей Актау ждут зажигательные танцы и развлечения от ведущего Ислама Алигасанова. Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.
Так сложилось, что многие отмечают Рождество 25 декабря, ежегодно мы поддерживаем эту традицию и устраиваем «Рождественский ужин». Для гостей угощение: запеченная индейка и традиционный рождественский торт «Christmas Cake». Музыкальное настроение: певица Индира и DJ ALES. Место и время проведения: бар Palermo, 5 микрорайон, здание 5А.
В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.
Космический корабль с 5000 пассажирами на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Всё идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия — 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках жизнь и судьба всех обитателей корабля.
Режиссер: Мортен Тильдум. Актеры: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Шин, Энди Гарсиа, Лоренс Фишбёрн, Джейми Соричелли, Кимберли Баттиста, Фред Меламед, Аврора Перрино, Шелби Тейлор Маллинс.
«Ёлки 5»
У чудес нет срока годности! Любимые герои «Ёлок» возвращаются: их жизни круто изменились, но осталась вера в чудо под Новый год. Борис при помощи друга Жени пытается вернуть любовь сына и жены. Любвеобильный Андрей остепенился, но при этом оказался ревнивцем, угодит ли в его ловушку жена? Лыжник и сноубордист обзавелись девушками, но пока компьютерные игры отнимают у них все мысли. Где же найти елки, чтобы праздник с любимыми прошел по всем традициям? Костя уверен, что как Новый год встретишь, так его и проведешь, поэтому старается удержать на нефтяной платформе посреди моря Женечку, надумавшую выходить замуж за другого. Баба Маня знает, что в интернете можно найти всё и всех, может, даже свою первую любовь, только кто ее научит пользоваться всемирной паутиной?! Это с удовольствием сделают повзрослевшие Варя и Вова, и, возможно, между ними тоже пробежит искра. Поколения меняются, «Ёлки» остаются!
Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман.
Актеры: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич, Александр Домогаров мл., Кирилл Плетнёв, Александр Робак, Анастасия Сметанина.
Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 50-50-85 (внутр. 117) Лиана.
Спортивные мероприятия
Финал зонального чемпионата Казахстана по боксу
Финал зонального чемпионата Казахстана по боксу
В субботу, 24 декабря, в спортивном комплексе «Жас Канат» в 12 микрорайоне Актау пройдут финальные бои. В этом году в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из восьми регионов страны. Бои проходят в 14-ти весовых категориях, в каждой из которых определят победителя. Начало в 11:00. Вход свободный
Турнир по футболу «Кубок ДЮСШ-1984»
В выходные дни в спортивном комплексе «Каспий» пройдет открытый турнир на «Кубок ДЮСШ-1984». Начало в 09:00 в субботу, 24 декабря. Финал пройдет в 15:40 в воскресенье, 25 декабря. Вход свободный
Выставки
Выставка живописи и сувениров ручной работы «Свидание под фонарем»
Выставка живописи и сувениров ручной работы «Свидание под фонарем»
В воскресенье, 25 декабря, студия «Пристань» приглашает всех любителей живописи и сувениров ручной работы на выставку «Свидание под фонарем». Вашему вниманию будут представлены живописные работы Гладилиной Юлии и Ермаковой Инны. На выставке вы сможете посмотреть и приобрести не только картины, но и уникальные изделия мастериц «Handmade». Начало в 16:00. Вас ждет теплый зимний вечер в кругу живописи и интересных людей. Место проведения: студия «Пристань», 6 микрорайон, 23 дом, 10 квартира. Телефоны: 53-05-85, 8 701 681 79 77, 8 701 467 28 90.
Handmade Ярмарка
В Актау уже в восьмой раз пройдет HANDMADE ярмарка, посвященная Новому году. На ней будут представлены вещи ручной работы, созданные более 50 мастерами Актау. Для тех, кто давно мечтал приобщиться к рукоделию, пройдут бесплатные мастер-классы по изготовлению сувениров, аксессуаров и других, полезных в быту, вещей. Здесь вы сможете приобрести яркие стильные украшения и аксессуары для волос, мыло ручной работы, сумки, композиции из живых цветов, открытки, оригинальные сладости, игрушки ручной работы. Впервые на ярмарке будут представлены украшения из серебра и нижнее белье ручной работы. Каждый сможет найти здесь что-то для себя! На территории ярмарки будет размещена фотозона, где любой желающий сможет сделать яркие снимки со своей семьей и друзьями, а также напечатать мгновенные фотографии и магниты. Приглашенные художники по face-art сделают незабываемые рисунки вашим детям! Традиционно на ярмарке пройдет ряд розыгрышей и беспроигрышная лотерея для покупателей! «Если вы считали, что Handmade - это любительские поделки, наша ярмарка изменит ваше представление!». Вход свободный. Ярмарка пройдет 25 декабря с 11:00 до 17:00 по адресу: 13 микрорайон, 25 «А» здание, Grand Hotel Victory (2 этаж). Справки можно получить по телефону: 8 708 748 0914.
Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»
В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в пятницу, субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. С 23 по 30 декабря маленьких гостей ждет шоу «Заколдованный Новый год». Начало в 18:00. В субботу, 24 декабря, пройдет вечеринка «Новый год для Русалочки». Все желающие могут принять в ней участие, вход бесплатный. Начало в 13:00. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Вход бесплатный. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.
Зоопарк
К нам приехал зоопарк. Спешите увидеть! Посетить его жители Актау смогут до 25 января 2017 года с 10:00 до 21:00. Зоопарк расположен на станции Меловая в 22 микрорайоне.
Мастер-классы для детей
«Готовим вкусняшки»
«Готовим вкусняшки»
В субботу, 24 декабря, в 16:00 пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана «Caruso». В программе приготовление домашних чипсов, новогоднего печенья и «Клаб сэндвича». Стоимость 5000 тенге. Продолжительность 2-2,5 часа. Запись по телефону: 8 777 120 88 12.
Детский мастер-класс
В воскресенье, 25 декабря, в 16:00 пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана «Caruso». В программе приготовление пюре с мясными ежиками, шоколадный фонтан с мороженым и ягодный смузи. Стоимость 5000 тенге. Продолжительность 2-2,5 часа. Запись по телефону: 8 777 120 88 12.
Для любителей ночной жизни — вечеринки
Вечеринка «Предновогодние вечера»
Вечеринка «Предновогодние вечера»
В выходные дни в Chechil Pub жителей Актау ждут зажигательные танцы и развлечения от ведущего Ислама Алигасанова. Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.
Рождественский вечер
Так сложилось, что многие отмечают Рождество 25 декабря, ежегодно мы поддерживаем эту традицию и устраиваем «Рождественский ужин». Для гостей угощение: запеченная индейка и традиционный рождественский торт «Christmas Cake». Музыкальное настроение: певица Индира и DJ ALES. Место и время проведения: бар Palermo, 5 микрорайон, здание 5А.
Для любителей кино
В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.
«Пассажиры»
Космический корабль с 5000 пассажирами на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Всё идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия — 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках жизнь и судьба всех обитателей корабля.
Режиссер: Мортен Тильдум. Актеры: Дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, Майкл Шин, Энди Гарсиа, Лоренс Фишбёрн, Джейми Соричелли, Кимберли Баттиста, Фред Меламед, Аврора Перрино, Шелби Тейлор Маллинс.
«Ёлки 5»
У чудес нет срока годности! Любимые герои «Ёлок» возвращаются: их жизни круто изменились, но осталась вера в чудо под Новый год. Борис при помощи друга Жени пытается вернуть любовь сына и жены. Любвеобильный Андрей остепенился, но при этом оказался ревнивцем, угодит ли в его ловушку жена? Лыжник и сноубордист обзавелись девушками, но пока компьютерные игры отнимают у них все мысли. Где же найти елки, чтобы праздник с любимыми прошел по всем традициям? Костя уверен, что как Новый год встретишь, так его и проведешь, поэтому старается удержать на нефтяной платформе посреди моря Женечку, надумавшую выходить замуж за другого. Баба Маня знает, что в интернете можно найти всё и всех, может, даже свою первую любовь, только кто ее научит пользоваться всемирной паутиной?! Это с удовольствием сделают повзрослевшие Варя и Вова, и, возможно, между ними тоже пробежит искра. Поколения меняются, «Ёлки» остаются!
Режиссер: Тимур Бекмамбетов, Александр Котт, Вадим Перельман.
Актеры: Иван Ургант, Сергей Светлаков, Гоша Куценко, Мария Шукшина, Александр Головин, Анна Хилькевич, Александр Домогаров мл., Кирилл Плетнёв, Александр Робак, Анастасия Сметанина.
Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях попала к нам на сайт в рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 50-50-85 (внутр. 117) Лиана.