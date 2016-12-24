Предпринимателям Актау предложили принять участие в праздничном оформлении города

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Предприниматели, которые украсят в канун Нового года свои офисы, станут участниками конкурса на лучшее оформление коммерческого здания. Победителей определит специальная комиссия, сообщили в ведомстве.



- Мы призываем предпринимателей Актау украсить свои объекты для преображения города к грядущим праздникам, добавить ярких красок. Мы уже разослали приглашения на участие в конкурсе 50-ти бизнесменам. Специальная комиссия объедет все объекты 29 декабря, после чего определится победитель, - рассказала Жанна Токбаева, руководитель отдела прдпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии акимата Актау.