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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:28

Просмотров: 1149

Предпринимателям Актау предложили принять участие в праздничном оформлении города

Власти города обратились к бизнес-сообществу Актау с предложением оформить свои офисы к Новому году. Об этом сообщили в отделе предпринимательства акимата Актау.

Фото автора
Предприниматели, которые украсят в канун Нового года свои офисы, станут участниками конкурса на лучшее оформление коммерческого здания. Победителей определит специальная комиссия, сообщили в ведомстве.

- Мы призываем предпринимателей Актау украсить свои объекты для преображения города к грядущим праздникам, добавить ярких красок. Мы уже разослали приглашения на участие в конкурсе 50-ти бизнесменам. Специальная комиссия объедет все объекты 29 декабря, после чего определится победитель, - рассказала Жанна Токбаева, руководитель отдела прдпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии акимата Актау.


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Комментарии ( 11 )

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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 20:07
да ладно я же пошутил - понимаю что новый год буду сидеть один в пустой квартире без телефона* без кабельного телевидения ,без интернета -без вкусностей на столе и с пустым холодильником - ну и зачем мне такой праздник?? денег нет нет и праздника!вот и придётся идти на улицу чтоб со зла и тоски не вздёрнутся в 12 часов!а ведь когда то это был мой самый любимый праздник -и когда то я ждал перемен к лучшему -ожидание какого то чуда было! но увы -дед мороз это в лучшем случае сосед подпивший а чудес как учит жизнь не бывает на свете! Горожане а давайте украсим свои балконы и окна герляндами у кого частные дома то украсим дома и пусть это станет традицией -ведь халявы нет в этом мире !
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 19:30
Пусть депутаты ЗА СВОЙ СЧЁТ! Украсят город , чем делать вот такие подарки https://www.lada.kz/aktau_news/society/44890-novuyu-installyaciyu-na-nabe
rezhnoy-aktau-podgotovili-k-otkrytiyu.html
 
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  • nadiuna
 ..... (Посетители) Сегодня, 16:45
Если каждый магазин, супермаркет, парикмахерская, различные офисы, бутики, торговые дома, булочные, рестораны и кафешки в городе будут оформление делать, то будет круто...
для этого люди НАЛОГИ ПЛАТЯТ !!! а потом "будет круто" асфальт возле офисов класть, теплотрассы вести, канализацию на улице, другими насранную, откачивать ? потом на дороги выйдем от грязи и снега их очищать ?! а, че, круто же !! даю 100% что по документам, у нас в городе, большинство, ну в крайнем случае центральная улица, оборудована самыми современными ливневыми стоками ))) только решетку поднимешь - а там папа взяток не брал ))) и работяги совками воду чЕрпают...
 
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  • martinzon4ik
  • бася
  • Raiders
  • nadiuna
 ..... (Посетители) Сегодня, 16:22
ну да, сначала налоги предпринимателей "распилили внаглую", не стесняясь, на глазах у всего города, меняя АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНЫЕ бордюры на новые, аж брезентом накрывали, сразу же, чтобы никто "не видел", что выкорчевывают абсолютно нормальные бордюры (и дальше их явно не в утиль везут), потом навтыкали непонятных, бесполезных лампочек желтых, тоже поди "за копейки" ))) потом растрепали наши деньги камерами на 160 лямов.. видать неслабо вы там, пацаны, прикурили, СЕБЕ, к праздникам, ну мы то понимаем - курс сейчас не тот, в два раза больше воровать надо.. тоже наверно ваши дети расскажут - папа взяток не брал ))) а тут и взяток не надо, выписал СЕБЕ, через "камеры за 160 лямов" на новогодний ужин - и нормально.. а бизнесмены, заплатившие налоги, занесшие пожарникам, налоговикам, ЧС-кам, и прочим спиногрызам - УКРАШАЙТЕ ОХВИСЫ )))
 
-1
  • .....
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • botden
  • Lurker
 Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 16:19
Если каждый магазин, супермаркет, парикмахерская, различные офисы, бутики, торговые дома, булочные, рестораны и кафешки в городе будут оформление делать, то будет круто...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • botden
  • .....
  • rustam240577
  • a_star_ta
  • Lurker
  • nadiuna
 НЕТ (Посетители) Сегодня, 16:19
Охренели совсем чинуши bazar
Себе набили карманы из бюджета.
предприниматели своим горбом зарабатывают, а те спокойненько себе откладывают из бюджетика, не напрягаясь.
 
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  • Apmaxa
  • botden
 martinzon4ik (Посетители) Сегодня, 16:10
Apmaxa,
И мне на пару крышек.
 
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  • martinzon4ik
  • botden
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  • nadiuna
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 15:58
А куда делись выделенные мУлльены?
 
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  • martinzon4ik
  • botden
  • a_star_ta
  • Ger-azot
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 15:48
Цитата: Ger-azot
на сцену выходят участницы из Рио Мисс Бум-Бум 2016-и начинают под бой японских барабаньщиков отмачивать корки в своём умении рисовать фигуры бампером


отсыпь немного...
 
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  • martinzon4ik
  • Apmaxa
  • botden
 Ger-azot (Посетители) Сегодня, 15:21
под ёлочку на 12 часов можно завести из Рио Мисс Бум-Бум 2016(Miss Bum-Bum) из Пикина лучшую пиротехнику чтоб ночь превратилась в день*- и конечно из европы герлянды в 3D .ну а ровно в 12 нул нул над елкой зависает вертолёт и добрый дед Калатун Ата начинает раскидывать доллары сотинками и пока летят сотинки с неба как снег на головы горожан -на сцену выходят участницы из Рио Мисс Бум-Бум 2016-и начинают под бой японских барабаньщиков отмачивать корки в своём умении рисовать фигуры бампером!и по голосованию горожан лучшею из них выбираем Снегурочкой - ну и просчим её на бис исполнить сольную программу!
 
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