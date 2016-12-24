Новую инсталляцию на набережной Актау подготовили к открытию

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Акимат Актау благодарит бизнесменов за их гражданскую активность.- В начале года акимат Актау совместно с рядом бизнесменов благоустроили участок набережной, где находится выступ в море напротив 14 микрорайона. После этого от имени депутатов областного маслихата к нам обратились Бекмурат Жусупов и Аббат Урисбаев с предложением установить надпись «Я люблю Актау». Ими был выбран исполнитель этой идеи, который разработал с нами размеры и место установки, - рассказал Уркен Бисакаев, заместитель акима города.Как сообщили в акимате Актау, официальное открытие инсталляции состоится 29 декабря.Как отмечается, инсталляция установлена на личные средства депутатов.Надписи "Я люблю..." есть в большинстве крупных городов Казахстана. Вот как они выглядят: