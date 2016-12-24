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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:18

Просмотров: 1869

Новую инсталляцию на набережной Актау подготовили к открытию

Депутаты областного маслихата Актау сделали подарок жителям города.

Фото автора
Акимат Актау благодарит бизнесменов за их гражданскую активность.

- В начале года акимат Актау совместно с рядом бизнесменов благоустроили участок набережной, где находится выступ в море напротив 14 микрорайона. После этого от имени депутатов областного маслихата к нам обратились Бекмурат Жусупов и Аббат Урисбаев с предложением установить надпись «Я люблю Актау». Ими был выбран исполнитель этой идеи, который разработал с нами размеры и место установки, - рассказал Уркен Бисакаев, заместитель акима города.

Как сообщили в акимате Актау, официальное открытие инсталляции состоится 29 декабря.Как отмечается, инсталляция установлена на личные средства депутатов.

Надписи "Я люблю..." есть в большинстве крупных городов Казахстана. Вот как они выглядят:


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Инсталляции "Я люблю ..." в разных городах Казахстана


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Комментарии ( 17 )

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Акку (Посетители) Сегодня, 20:07
Ой, как классно!!! Давно пора установить было!!!! Дарителям большое спасибо!!! Молодцы!!!

А я все думала, гуляя у моря, что за ограждение акимат установил на новой набережной? bravo
 
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  • Акку
 Patriot80 (Посетители) Сегодня, 20:03
Ger-azot, прогоняете очень жёстко!

фраерок, мне кажется здесь важнее всего то что кто-то захотел и сделал это для своего города. Сделали без лишних слов!
 
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фраерок (Посетители) Сегодня, 19:57
Инсталляция установлена на личные средства депутатов

Ну а чё,скинуться по 200 тенге,бабки небольшие lol ...Зато какой фон для селфи...и памятник кораблику!
 
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Patriot80 (Посетители) Сегодня, 19:57
Аким молодец, может значит всех настроить на нужный и полезный план действий. Этот участок по настоящему народный получается )))) сплошной подарок!

Бисакаев повсюду походу hammer
 
-2
  • Patriot80
  • Акку
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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 19:53
тот кто любит Актау тот об этом не кричит -о любви не говорят -просто любят -а это проэк плогиаторов**таких я люблю уже по миру как песка на пляже--любовь к родному краю прививают не на море где народ обнажён до нельзя! да и самое главное -это там где снесли кораблик** и построили площадку для автомобилей чтоб жирапузьё с гостиницы возить, ну да ладно -сделаное сделано - теперь бы детвора голову себе не свернула будут скакать по этой любви Актау! кто выше заберётся в кадр и свадьбы будут там гадить *-пить шампанское и бросать свои стаканьчики и коробки от шоколада! это не критика и не человеконенавистничество -это ***-слишком хорошо знаю тех кто любит Актау"""поживём узрим!
 
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Patriot80 (Посетители) Сегодня, 19:53
Набережную сделали в тему, для надписи удачное вроде место выбрали. Акимат, депутаты, фирма Адвер. Молодцы, зачётно!
 
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Союз (Посетители) Сегодня, 19:37
Модератор, если так (хоть и не верится),
то это нонсенс, да и в тексте об этом ни слова. Но характер комментариев горожан по тем или иным темам касаемо акиматов и гос.структур, согласитесь, так и пышут бездной недоверия и недовольства. Повторюсь: если депутаты вложились, то им зачёт.
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 19:28
Имярек,
Угу, итить-колотить lol
 
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Союз (Посетители) Сегодня, 19:28
rustam240577, у мня тоже первая мысль была об этом! Солидарен! Потихоньку пытаются приучать народ к тому, чтобы люди воспринимали как подарок "небожителей" выполнение чиновниками своих обязанностей за народные же деньги?
 
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  • Ger-azot
 Имярек (Посетители) Сегодня, 19:21
Там наверное надпись такая :
heart ДОИТЬ АКТАУ!
 
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