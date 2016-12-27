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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 09:51

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Жителя Умирзака осудили на девять лет за нанесение ножевых ранений невестке

Суд установил, что подсудимый ранил невестку после ссоры. За нанесение ножевых ранений жителя Умирзака приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области.

Иллюстративное фото из социальных сетей
- Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с невесткой. В ходе ссоры подсудимый нанёс потерпевшей несколько ударов кухонным ножом в область грудной клетки и живота. Он причинил тяжкий вред здоровью с целью убить. Потерпевшую вовремя доставили в больницу и она осталась жива, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области подсудимый признан виновным по части 3 статьи 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). Он приговорён к девяти годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.


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