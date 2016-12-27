Вечерний предновогодний Актау

Елка на площади Ынтымак. Фото Ольги Ярославской
Оформлением Актау к Новому году в этом году занимается компания «ADVER», выигравшая конкурс с предложением 11 миллионов 88 тысяч тенге.
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Комментарии ( 4 )
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