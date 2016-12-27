Сейчас на сайте
3071
объявления
  • продам Акшукур, зем. участок за 12 500 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 11 500 000 тенге
  • продам Магазин за 12 000 000 тенге
  • продам 5-комнатную квартиру за 69 000 000 тенге
  • продам 1-комнатную квартиру за 9 500 000 тенге
  • продам Атамекен за 11 000 000 тенге
  • продам Актау, зем. участок за 43 000 000 тенге
 

 
Вторник, 27 Декабря
+3...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.88 KZT
  • €1 = 347.86 KZT
  • 1 RUB = 5.48 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 12:35

Просмотров: 2004

Вечерний предновогодний Актау

Актау украсили к Новому году, до которого остались считанные дни. Вечерний город запечатлела Ольга Ярославская.

Елка на площади Ынтымак. Фото Ольги Ярославской
Оформлением Актау к Новому году в этом году занимается компания «ADVER», выигравшая конкурс с предложением 11 миллионов 88 тысяч тенге.



Поделись с другими:

Вечерний Актау


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Smyrfik (Посетители) Сегодня, 16:00
Ну ничего так, красиво!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ну Ну
 Слушатель (Посетители) Сегодня, 14:08
судя по фото тухло для 11 миллионов 88 тысяч тенге

если бы 1 миллион с использованием старого материала, то да, более менее нормально, наверно из суммы 11 миллионов 88 тысяч тенге большая часть пошла на зарплаты и премии? тогда нормально, хоть 1 лям может на украшение пустили, поздравляем вас с кушем.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
reader (Посетители) Сегодня, 13:35
И мне понравилось bravo
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • akulina
  • Top
  • Маривана
  • reader
  • RRR
  • Ну Ну
 Шплинт (Посетители) Сегодня, 12:41
Лепота.. Немного подсветить здания, и будет похоже на рождественский Мюнхен. elka
Всех с наступающим, дамы и господа! moroz

По весне ливни ринутся в бой,
С ними я возвращаюсь домой..
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2010-2016 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130002, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика