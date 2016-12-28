Кража лампочек в одном из домов пятого микрорайона Актау попала на видео

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- Сколько можно воровать лампочки? Муж только вкрутит новую, ее воруют. Уже и камеры поставили, не помогает, - жалуется Наталья, жительница пятого микрорайона Актау.



В ПКСК пятого микрорайона отметили, что лампочки в подъездах в обязательном порядке меняют один раз в год. Если возникает необходимость, то замена происходит чаще, по заявкам жителей.



- Лампочки в подъездах - собственность жителей домов. Деньги на них выделяются из средств, которые оплачивают жильцы, - рассказала Татьяна Вежновец, руководитель отдела ПКСК пятого микрорайона.



В участковом пункте полиции пятого микрорайона отметили, что с жалобами о краже лампочек к ним никто не обращался. Однако, если человека поймают на этом, преступление будет квалифицироваться как кража, согласно части 1 статьи 188 Уголовного кодекса РК. В качестве наказания предусмотрен штраф в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.



Для справки: в магазинах Актау в среднем лампочки стоят 40 тенге.



