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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 10:42

Просмотров: 2073

Кража лампочек в одном из домов пятого микрорайона Актау попала на видео

Пользователи lada.kz прислали видео, на котором мужчина выкручивает лампочку. Жители 36 дома пятого микрорайона утверждают, что лампочки в их подъезде воруют регулярно.

Скриншот с видео
- Сколько можно воровать лампочки? Муж только вкрутит новую, ее воруют. Уже и камеры поставили, не помогает, - жалуется Наталья, жительница пятого микрорайона Актау.

В ПКСК пятого микрорайона отметили, что лампочки в подъездах в обязательном порядке меняют один раз в год. Если возникает необходимость, то замена происходит чаще, по заявкам жителей.

- Лампочки в подъездах - собственность жителей домов. Деньги на них выделяются из средств, которые оплачивают жильцы, - рассказала Татьяна Вежновец, руководитель отдела ПКСК пятого микрорайона.

В участковом пункте полиции пятого микрорайона отметили, что с жалобами о краже лампочек к ним никто не обращался. Однако, если человека поймают на этом, преступление будет квалифицироваться как кража, согласно части 1 статьи 188 Уголовного кодекса РК. В качестве наказания предусмотрен штраф в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Для справки: в магазинах Актау в среднем лампочки стоят 40 тенге.



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Комментарии ( 15 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 13:12
Теперь этому горе-ганстеру повесят все украденные в городе лампочки и ещё что нибудь в придачу! rofl
 
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Я (Посетители) Сегодня, 12:31
Наталья скажи Михаилу пускай капкан на медведя поставит! druzhba
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 12:15
kolu411,
Знаем такой лайфхак. Только где таперича можно взять диоды Д226...
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 12:13
Лампочмэн значит. Вот варюга, как у него рука поднялась. Пусть заплатит 1000 мрп штрафа и будет он называться Антилампочмэном...
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 12:13
бася,
Э-хе-хеее... Это месть того, у кого маленькая пенсия, тем, у кого она ещё меньше... stena
 
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  • Швейк
 бася (Посетители) Сегодня, 12:00
это месть за маленькую пенсию lol
 
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ЕленаЕлена (Посетители) Сегодня, 11:51
В перистройку существовал простой способ абезопасить лампочку от кражи. Почемуто в этом доме им не пользуются. А мы пользуемся. лампачки на месте. никто не берет. и видионаблюдение устанавливать ни приходится. забыли люди о простой смикалке.
 
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  • Швейк
  • zhanino
  • tolk
 Тина (Посетители) Сегодня, 11:50
Цитата: Маривана
В ПКСК пятого микрорайона отметили, что лампочки в подъездах в обязательном порядке меняют один раз в год.


ну ну,меняют раз в год,а деньги берут за ник с каждой квартиры каждый месяц!

Цитата: bazar_zhok
то есть за случайно положенную в карман в супермаркете жвачку, если забыл ее вынуть и оплатить на кассе - максимум могут сказать ай-яй-яй. Но кражей это считаться не будет.


ну так дядя тоже не случайно ж положил чужую лампочку в пакет,а целенаправленно пришел ее выкручивать,и судя по словам жильцов не первый раз.

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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  • Г Маряк
  • Швейк
  • tolk
 bazar_zhok (Посетители) Сегодня, 11:37
Однако, если человека поймают на этом, преступление будет квалифицироваться как кража, согласно части 1 статьи 188 Уголовного кодекса РК.
лампочки стоят 40 тенге.
на сколько мне известно, кража это если стоимость украденного выше 700 тенге.
то есть за случайно положенную в карман в супермаркете жвачку, если забыл ее вынуть и оплатить на кассе - максимум могут сказать ай-яй-яй. Но кражей это считаться не будет.
юристы есть? подскажите кто прав.

Цитата: albatros
Автор! Вкрутите обычную лампу,обмазав её лаком для ногтей!

интересная идея, только лак наверное должен быть коричневым, что бы не думали что это лак... bravo

Благополучие пендосов и гейропейцев зиждется на неблагополучии стран третьего мира и в том числе на нашем.
 
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  • Г Маряк
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  • бася
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 madeka0 (Посетители) Сегодня, 11:34
я у себя на галёрке сами постоянно вкручиваем,лампы от ПКСК не видели не разу look

будем теперь знать что ПКСК меняет лампы
 
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