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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:08

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Спасатели Мангистау провели игру «Поле чудес» для детей

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области совместно с центром «Школьник» организовали игру «Поле чудес» для юных спасателей, школьников и воспитанников ясли-сада №8.

Участники игры. Фото прислано организаторами
Мероприятие прошло 26 декабря в детском саду №8 Актау. В нем приняли участие 30 детей.

В первой тройке игроков выступили Александр Ершов из школы-гимназии №4, Даяна Тлеужанова из школы №5 и Мадина Амантаева из средней школы №2. Для ребят приготовили вопросы по новогодней тематике и работе спасателей. Победителем первой тройки стала Даяна Тлеужанова.

Во второй тройке игроков выступили Милана Аббасова и Любовь Голубь из средней школы №2, и Стефана Горбунова, ученица школы-гимназии №4. Победителем второй тройки стала Любовь Голубь.

Участниками третьей тройки стали Александра Решетникова и Иван Голубь, воспитанники детского сада №8, и Матвей Ятлук - ученик средней школы №1. Матвей и стал победителем в этом туре.

- Все участники быстро находили правильные ответы. Сразу угадали, что самый главный на новогодних мероприятиях — это спасатель. Догадались, что именно хлопушка опасна даже в Новый год и что главную опасность при проведении новогодних утренников представляет пожар. Те, кто не участвовал в игре «Поле чудес», участвовали в викторине и спортивных играх. С пустыми руками не ушел никто, - рассказала Валентина Зайцева, педагог-организатор центра «Школьник».



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Конкурс «Поле чудес» в детском саду №8


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