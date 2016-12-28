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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:14

Просмотров: 1087

В трех селах Мангистауского района провели газопровод

Газопровод «Шолтобе-Уштаган-Баскудук-Жарма» введен в эксплуатацию. Газ появился в домах жителей сел Уштаган, Баскудук и Жарма. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Мангистауской области.

Церемония запуска в эксплуатацию газопровода. Фото предоставлено пресс-службой акимата Мангистауской области
На строительство газопровода направили 898 миллионов 576 тысяч тенге. Общая протяженность газопровода 92,67 километров.

- На сегодняшний день в Мангистауском районе практически полностью решены социальные проблемы. Во всех селах работают детские сады. В последние годы в семи населенных пунктах района были построены врачебные амбулатории, реконструированы автомобильные дороги, возведены тротуары. В ближайшие годы будут построены еще ряд объектов социального значения. Желаю вам, чтобы в ваших домах всегда было тепло и уютно! – сказал Алик Айдарбаев, аким Мангистауской области.


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Комментарии ( 2 )

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  • Maxim Aktau
 The Night Is Young (Посетители) Сегодня, 15:16
nadiuna,
Какая еще цевелизация?! У нас асфальта нет, про воду вообще молчу. Тротуары не давно проложили, и то просто название тротуары. Вы приедьте к нам посмотрите, походите по этим тратуарам ширину 50см. из них 10см. занимает столбы на каждом 10м. Людям каждые 10метров приходится проходить в обнимку со стоблом. Асфальтов на улицах вообще нет. Наши села основались в 2007году и до сих пор нет воды а, вот в микрорайоне Шыгыс который через дорогу не то что газ, там и воду заранее провели. Что за дискриминация?! Мы тоже такие люди как и они! Две руки, две ноги, сердце и.т.д.
 
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  • мунайши73
  • bazar_zhok
 nadiuna (Посетители) Сегодня, 14:29
ура! счастье-то! applause наконец-то и до этих сел цивилизация дошла bravo
 
 

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