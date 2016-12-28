В трех селах Мангистауского района провели газопровод

Церемония запуска в эксплуатацию газопровода. Фото предоставлено пресс-службой акимата Мангистауской области

На строительство газопровода направили 898 миллионов 576 тысяч тенге. Общая протяженность газопровода 92,67 километров.



- На сегодняшний день в Мангистауском районе практически полностью решены социальные проблемы. Во всех селах работают детские сады. В последние годы в семи населенных пунктах района были построены врачебные амбулатории, реконструированы автомобильные дороги, возведены тротуары. В ближайшие годы будут построены еще ряд объектов социального значения. Желаю вам, чтобы в ваших домах всегда было тепло и уютно! – сказал Алик Айдарбаев, аким Мангистауской области.