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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 16:28

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В Мангистау с октября текущего года выявлено 40 случаев заболевания гриппом

С 1 октября 2016 года в области зарегистрировано 6 587 случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией. Лабораторно подтверждены 40 случаев гриппа. В области отмечается сезонный подъем уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом рассказала Марал Кадыр, руководитель управления здравоохранения области.

Иллюстративное фото из сети Интернет
Этиология гриппа настоящего сезона характеризуется гриппом А и В.

- Это говорит о том, что эпидемический сезон будет длительным. Включительно по март ожидается высокий уровень заболеваемости гриппом. Основную долю заболевших составляют дети до 14 лет – 78 процентов. В области от гриппа привиты около 60 тысяч человек. Вакцину получили три тысячи 735 беременных женщин и порядка 30 тысяч детей до пяти лет. Работа в этом направлении продолжается, - прокомментировала Марал Кадыр.


По словам руководителя управления, усилена работа медицинских организаций в эпидемический сезон. Для службы Скорой помощи выделены вспомогательные бригады. В областной инфекционной больнице развернуто 10 дополнительных коек. Организовано круглосуточное дежурство врачей для приема вызовов. Стационары области на 100 процентов обеспечены противовирусными препаратами.

Высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечается в Актау, Жанаозене и Бейнеуском районе.

Профилактика ОРВИ:

- не посещать общественные места (театры, кинотеатры, торговые центры, гипермаркеты, игровые комплексы, кафе, рестораны и т.п.);
- рекомендуется прием препаратов на основе эхинацеи, масла чайного дерева, листьев облепихи, женьшеня для поддержания иммунной защиты организма. Можно использовать противовирусные препараты;
- для гриппа существует специфическая профилактика - вакцинация, особенно рекомендованная для людей из групп риска: дети, люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы, сотрудники медицинских учреждений.


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