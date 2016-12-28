В Мангистау с октября текущего года выявлено 40 случаев заболевания гриппом

- Это говорит о том, что эпидемический сезон будет длительным. Включительно по март ожидается высокий уровень заболеваемости гриппом. Основную долю заболевших составляют дети до 14 лет – 78 процентов. В области от гриппа привиты около 60 тысяч человек. Вакцину получили три тысячи 735 беременных женщин и порядка 30 тысяч детей до пяти лет. Работа в этом направлении продолжается, - прокомментировала Марал Кадыр.

Этиология гриппа настоящего сезона характеризуется гриппом А и В.По словам руководителя управления, усилена работа медицинских организаций в эпидемический сезон. Для службы Скорой помощи выделены вспомогательные бригады. В областной инфекционной больнице развернуто 10 дополнительных коек. Организовано круглосуточное дежурство врачей для приема вызовов. Стационары области на 100 процентов обеспечены противовирусными препаратами.Высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечается в Актау, Жанаозене и Бейнеуском районе.- не посещать общественные места (театры, кинотеатры, торговые центры, гипермаркеты, игровые комплексы, кафе, рестораны и т.п.);- рекомендуется прием препаратов на основе эхинацеи, масла чайного дерева, листьев облепихи, женьшеня для поддержания иммунной защиты организма. Можно использовать противовирусные препараты;- для гриппа существует специфическая профилактика - вакцинация, особенно рекомендованная для людей из групп риска: дети, люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы, сотрудники медицинских учреждений.