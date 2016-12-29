В 2017 году в Форт-Шевченко планируют отреставрировать музей Мурына жырау

Дом-музей Мурына жырау. Фото предоставлено заповедником

Памятник «Дом Мурына жырау» (Музей Мурын Сенгирбекулы) выявлен и обследован сотрудниками Мангистауского государственного историко-культурного заповедника в 2004 году.



- Здание представляет собой небольшое сооружение, типичное для жилых построек начала XX века в Мангышлакском регионе. Фундамент и стены сложены из блоков ракушечника, стены оштукатурены. К дому примыкает кузнечная мастерская (устахана). Общая площадь строения - 242 квадратных метра, - рассказал Марат Утесинов.



В этом доме Мурын жил с 1906 года до конца своей жизни. В конце 70-х годов прошлого века родственники Мурына забросили дом и уехали в Гурьевскую область. Сегодня это - музей сказителя-импровизатора, одного из последних представителей устного народного творчества – жырау.



Отец Мурына был знаменитым мастером-ювелиром. В молодые годы Мурын жырау тоже обучался ювелирному делу. С детства хорошо знал народную поэзию, многие эпические произведения знал наизусть. На землях Каракалпакстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана Мурын распространял казахские героические произведения.



В 1942 году народный сказитель приехал в Алма-Ату для записи своего знаменитого эпоса «Сорок батыров Крыма». Записанный в то время эпос сегодня хранится в отделе рукописей Национальной Академии Наук РК.



Мурын жырау Сенгирбекулы родился 16 января 1860 года в Мангистауском районе, умер 23 августа 1954 года в Форт-Шевченко. Похоронен на некрополе Сислам ата.