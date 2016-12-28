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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:09

Просмотров: 668

Полицейские Актау задержали двоих подозреваемых в ограблении квартиры в 21 микрорайоне

На месте преступления задержали двоих подозреваемых в ограблении квартиры в 37 доме 21 микрорайона. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Мангистауской области.

Фото из архива «Лады»
Происшествие случилось 26 декабря около 12:00. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью УВД Актау задержали двоих мужчин, которые, как сообщили в пресс-службе ДВД области, пытались ограбить квартиру в жилом доме.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий двое граждан 1997 и 1981 года рождения были задержаны в момент совершения кражи и водворены в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 188 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Кража), - сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Мангистауской области.


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