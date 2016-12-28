Полицейские Актау задержали двоих подозреваемых в ограблении квартиры в 21 микрорайоне

Фото из архива «Лады»

Происшествие случилось 26 декабря около 12:00. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью УВД Актау задержали двоих мужчин, которые, как сообщили в пресс-службе ДВД области, пытались ограбить квартиру в жилом доме.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий двое граждан 1997 и 1981 года рождения были задержаны в момент совершения кражи и водворены в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 188 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Кража), - сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Мангистауской области.

