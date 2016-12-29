Айгуль Баянбердиева: В Актау в новогодние праздники учащаются случаи пищевого отравления

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- Совсем скоро наступит наш всеми любимый, долгожданный праздник - Новый год. В период подготовки к празднику хотелось бы заострить внимание жителей Актау на профилактике пищевых отравлений. Например, в январе 2016 года в Актау зарегистрировано 13 случаев пищевого отравления, а за аналогичный период 2015 года - пять случаев. В новогодние праздники отмечается рост заболеваемости в 2,6 раза, - говорит Айгуль Баянбердиева.



Главный специалист управления по защите прав потребителей отметила, что при покупке продуктов необходимо проверять срок годности и внешний вид продукции.



- При покупке необходимо проверять даты производства и сроки хранения продуктов, целостность упаковки. Также рекомендую обращать внимание на цвет, запах и вкус пищи. Насторожить должны неприятный гнилостный запах, кисловатый привкус, пощипывание на языке. Признаком того, что продукт испорчен, может быть и изменение его консистенции, появление слизи на его поверхности. В целях профилактики советую горожанам в настоящее время приобретать продукты питания с длительными сроками хранения, а скоропортящиеся продукты купить накануне праздника, - сказала Айгуль Баянбердиева.



Эпидемиологи напомнили несколько правил:



- содержите в чистоте кухню;

- раздельно храните в холодильнике сырые продукты и готовую к употреблению пищу;

- соблюдайте правила личной гигиены в быту;

- соблюдайте технологию приготовления блюд;

- исключите длительное хранение скоропортящихся продуктов и готовых блюд при комнатной температуре;

- храните многокомпонентные (сложные) салаты в заправленном виде при температуре от +2 С° до +6 С° не более шести часов;

- не готовьте впрок много еды. Приготовленные блюда в холодильнике не должны храниться дольше 24 часов.



- Горожанам я советую без сожаления выбрасывать продукты, покрывшиеся плесенью, испорченные овощи и фрукты, даже если сгнил всего лишь крохотный участок. Вздутые консервные банки, пакеты с соками или кисломолочными продуктами ни в коем случае употреблять нельзя. Не заниматься самолечением, если вы все же почувствовали себя плохо, - отметила Айгуль Баянбердиева.