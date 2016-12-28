Сейчас на сайте
3122
объявлений
  • Пассажирские перевозки
  • Профессиональный ремонт ДВС
  • продам Резину с дисками за 150 000 тенге
  • продам Накладки под ручки дверей за 2 500 тенге
  • продам Шины за 5 000 тенге
  • продам Рейлинги за 20 000 тенге
  • куплю Отработку за 1 тенге
 

 
Среда, 28 Декабря
+1...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.61 KZT
  • €1 = 347.28 KZT
  • 1 RUB = 5.49 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Общество

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 17:47

Просмотров: 1287

Пользователи Казнета назвали новогоднюю елку в Актау одной из худших в республике

Пользователям предложили выбрать самую красивую новогоднюю елку страны. Голосование организовал сайт nur.kz.

Елка на площади Ынтымак. Фото Ольги Ярославской
На суд пользователей представили 16 главных символов Нового года, установленных в разных городах Казахстана. На данный момент новогодняя елка Актау набрала чуть больше 200 голосов и занимает последнюю - 16 позицию в рейтинге.

Лидером рейтинга новогодних елок второй год подряд становится елка, установленная в Кокшетау. В этом опросе она набрала свыше 1 800 голосов и занимает лидирующую позицию. Второе место с разницей в 200 «лайков» заняла елка в Кызылорде. Замыкает тройку лидеров новогодняя елка, установленная в Астане.

Завершают рейтинг елки, установленные в Уральске (230 голосов), Петропавловске (228 голосов) и Актау (226 голосов).


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 18:34
Может вечером елка еще более менее выглядит, но днем елка просто никакая. Хоть пару пластмассовых шаров повесили бы.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Leon779 (Посетители) Сегодня, 18:29
елка как елка, лучше бы эти деньги отдали в детский дом.столько лямов отмыли на елке походу
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • RRR
  • elek
 glu-info (Посетители) Сегодня, 18:08
Пользователи Казнета назвали новогоднюю елку в Актау одной из худших в республике
Пользователи не правы.Наша елка лучшая в республике по доходности для тех кто ее устанавливал и оплачивал.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Краснов (Посетители) Сегодня, 18:05
Завершают рейтинг елки, установленные в Уральске (230 голосов), Петропавловске (228 голосов) и Актау (226 голосов).

Ладно эти два города по уровню поступлений в бюджет болтаются в хвосте, но Актау-то куда богаче. Стыдоба, уважамеый акимат, стыдоба foo
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ну Ну (Посетители) Сегодня, 18:02
Я голосовала за Шымкент, только из за того что их акимат все выделенные деньги раздал сиротам. Украсив город прошлыми игрушками, вполне приличная елка без траты бюджетных денег, тем более они поставили аж три елки. А наши даже за огромедные деньги не справились
Единственная живая елка была в Оскемене
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ололошка (Посетители) Сегодня, 17:58
Как интересно. Стоит задуматься нашему местному правительству. Если им вообще до этого есть дело, поставили и ладно. Радуйтесь тому, что есть...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2010-2016 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130002, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика