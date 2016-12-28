Пользователи Казнета назвали новогоднюю елку в Актау одной из худших в республике

Елка на площади Ынтымак. Фото Ольги Ярославской
На суд пользователей представили 16 главных символов Нового года, установленных в разных городах Казахстана. На данный момент новогодняя елка Актау набрала чуть больше 200 голосов и занимает последнюю - 16 позицию в рейтинге.
Лидером рейтинга новогодних елок второй год подряд становится елка, установленная в Кокшетау. В этом опросе она набрала свыше 1 800 голосов и занимает лидирующую позицию. Второе место с разницей в 200 «лайков» заняла елка в Кызылорде. Замыкает тройку лидеров новогодняя елка, установленная в Астане.
Завершают рейтинг елки, установленные в Уральске (230 голосов), Петропавловске (228 голосов) и Актау (226 голосов).
Лидером рейтинга новогодних елок второй год подряд становится елка, установленная в Кокшетау. В этом опросе она набрала свыше 1 800 голосов и занимает лидирующую позицию. Второе место с разницей в 200 «лайков» заняла елка в Кызылорде. Замыкает тройку лидеров новогодняя елка, установленная в Астане.
Завершают рейтинг елки, установленные в Уральске (230 голосов), Петропавловске (228 голосов) и Актау (226 голосов).