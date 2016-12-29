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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 20:18

Просмотров: 325

В любви к Актау признались депутаты маслихата Мангистауской области

Инсталляция «Я люблю Актау» создана на деньги депутатов Мангистауского маслихата. Кнопку иллюминации включил Серикбай Трумов, аким города. По словам депутата областного маслихата Аббата Урисбаева, надпись сделали на английском языке, чтобы завлекать туристов.

Фото автора
Надпись «Я люблю тебя, Актау» появилась на набережной 14 микрорайона вечером 29 декабря.

В любви к Актау признались депутаты маслихата Мангистауской области


Установить инсталляцию с признанием в любви к административному центру региона решили депутаты Мангистауского областного маслихата. Как отметил Аббат Урисбаев, проект создан на личные средства депутатов.


- Это наш вклад в благоустройство города, развитие туризма. Здесь будет собираться молодёжь. Место станет достопримечательностью Актау. Надпись сделали на английском языке, чтобы завлекать туристов. Рядом с инсталляцией зона бесплатного Wi-Fi. Сейчас она не работает по причине жёлтого уровня террористической опасности в стране, - говорит Аббат Урисбаев.


В любви к Актау признались депутаты маслихата Мангистауской области


Аббат Урисбаев отметил: напротив инсталляции есть камера видеонаблюдения.


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Комментарии ( 3 )

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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 20:35
Цитата: ПетровичЪ.
Я так понимаю. Это искренне


Главное, что super оригинально!
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 20:35
О, Всевышний, прошу тебя - пусть эту инсталляцию не постигнет судьба рояля на набережной prey
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Швейк
  • мунайши73
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 20:33
Я так понимаю. Это искренне. podmig
 
 

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