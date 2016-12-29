В любви к Актау признались депутаты маслихата Мангистауской области

Надпись «Я люблю тебя, Актау» появилась на набережной 14 микрорайона вечером 29 декабря.



Установить инсталляцию с признанием в любви к административному центру региона решили депутаты Мангистауского областного маслихата. Как отметил Аббат Урисбаев, проект создан на личные средства депутатов.



- Это наш вклад в благоустройство города, развитие туризма. Здесь будет собираться молодёжь. Место станет достопримечательностью Актау. Надпись сделали на английском языке, чтобы завлекать туристов. Рядом с инсталляцией зона бесплатного Wi-Fi. Сейчас она не работает по причине жёлтого уровня террористической опасности в стране, - говорит Аббат Урисбаев.

Аббат Урисбаев отметил: напротив инсталляции есть камера видеонаблюдения.

