Полиция Мангистау с 31 декабря переходит на усиленный вариант несения службы

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Приказом ДВД Мангистауской области личные составы департаментов внутренних дел, чрезвычайных ситуаций и уголовно-исполнительной системы, а также воинских частей 6656, 3502 и 5548 будут переведены на усиленный вариант несения службы в целях предотвращения осложнения оперативной обстановки (беспорядков, пожаров, аварий, криминальных ситуаций) и обеспечения безопасности граждан в регионе.



Для охраны и обеспечения общественного порядка в регионе задействуют 1 050 сотрудников и 119 единиц служебного транспорта.