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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:02

Просмотров: 687

Полиция Мангистау с 31 декабря переходит на усиленный вариант несения службы

В период праздников, с 31 декабря 2016 года по 4 января 2017 года и с 7 на 8 января 2017 года, личный состав органов внутренних дел Мангистауской области будет нести службу в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау.

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Приказом ДВД Мангистауской области личные составы департаментов внутренних дел, чрезвычайных ситуаций и уголовно-исполнительной системы, а также воинских частей 6656, 3502 и 5548 будут переведены на усиленный вариант несения службы в целях предотвращения осложнения оперативной обстановки (беспорядков, пожаров, аварий, криминальных ситуаций) и обеспечения безопасности граждан в регионе.

Для охраны и обеспечения общественного порядка в регионе задействуют 1 050 сотрудников и 119 единиц служебного транспорта.


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Комментарии ( 1 )

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  • Bakitbek Wadihanov
 Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 16:45
Қала тұрғындарын, ЛАДА ұжымын және шенділерді Жаңа Жыл мерекесімен құттықтаймын. Мереке күндері төтенше жағдайсыз өтетіндігіне сенімдімін. Келесі жылы кездескенше, ЛАДА сайтының оқырмандары elka dance
 
 

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