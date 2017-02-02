Серикбай Трумов: В 2017 году мы планируем продлить набережную до гостиницы «Самал»

В нынешнем году планируется сдача 560 квартир в жилом комплексе «Акку-1» в 33 микрорайоне. Идет строительство 670 квартир в 33 микрорайоне и четырех 60-квартирных домов в 34 микрорайоне. Строят в Актау дома по линии «Казахстанская ипотечная компания» и «Байтерек Девелопмент». Еще 20 жилых домов возводят за счет средств местных инвесторов, - рассказал Серикбай Трумов.

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В список объектов, которые власти собираются привести в порядок в 2017 году, вошли территории спортивного комплекса «Жас Канат» в 12 микрорайоне и больничного городка в 1 микрорайоне.Завершилась разработка сметы строительства четырех надземных и подземных пешеходных переходов на аварийно опасных участках автодорог Актау. По словам главы городской администрации, уполномоченные органы сейчас решают: нужны они или нет.Серикбай Трумов рассказал, что в этом году местные власти займутся созданием многоуровневых паркингов и новых остановок общественного транспорта.Аким Актау напомнил: в городе признаны аварийными 10 жилых домов в 3 микрорайоне. В общей сложности это 167 квартир. На месте ветхих строений возведут семь жилых домов на 60, 100 и 120 квартир. Там владельцы аварийного жилья получат квартиры. Началось строительство двух общежитий для бюджетников - на 110 и 500 мест - за счет средств инвесторов.Отреставрировать по программе «Модернизация ЖКХ» планируется один дом, в 2016 году отремонтировали шесть. По словам главы города, в 2016 году в многоэтажных домах установили 48 новых лифтов, еще 33 подъемника планируют заменить за этот год.По словам Серикбая Трумова, в бюджет Актау в 2016 году поступило более 60 миллиардов тенге, в то время как в 2015 году — 44 миллиарда тенге. Среднемесячная заработная плата в 2016 году составила 249 тысяч тенге. В областном центре было создано 9 511 новых рабочих мест, что на 1,4 процента больше, чем в 2015 году. Уровень безработицы в Актау снизился с одного процента до 0,9 процента.