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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Вчера, 18:12

Просмотров: 5136

Серикбай Трумов: В 2017 году мы планируем продлить набережную до гостиницы «Самал»

В 2017 году местные власти планируют продолжить строительство набережной и довести ее до гостиничного комплекса «Самал». О том, что еще будет сделано для благоустройства Актау, рассказал на отчетной встрече с населением аким города Серикбай Трумов.

Иллюстративное фото
В список объектов, которые власти собираются привести в порядок в 2017 году, вошли территории спортивного комплекса «Жас Канат» в 12 микрорайоне и больничного городка в 1 микрорайоне.

Завершилась разработка сметы строительства четырех надземных и подземных пешеходных переходов на аварийно опасных участках автодорог Актау. По словам главы городской администрации, уполномоченные органы сейчас решают: нужны они или нет.

Серикбай Трумов рассказал, что в этом году местные власти займутся созданием многоуровневых паркингов и новых остановок общественного транспорта.

Аким Актау напомнил: в городе признаны аварийными 10 жилых домов в 3 микрорайоне. В общей сложности это 167 квартир. На месте ветхих строений возведут семь жилых домов на 60, 100 и 120 квартир. Там владельцы аварийного жилья получат квартиры. Началось строительство двух общежитий для бюджетников - на 110 и 500 мест - за счет средств инвесторов.

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В нынешнем году планируется сдача 560 квартир в жилом комплексе «Акку-1» в 33 микрорайоне. Идет строительство 670 квартир в 33 микрорайоне и четырех 60-квартирных домов в 34 микрорайоне. Строят в Актау дома по линии «Казахстанская ипотечная компания» и «Байтерек Девелопмент». Еще 20 жилых домов возводят за счет средств местных инвесторов, - рассказал Серикбай Трумов.


Отреставрировать по программе «Модернизация ЖКХ» планируется один дом, в 2016 году отремонтировали шесть. По словам главы города, в 2016 году в многоэтажных домах установили 48 новых лифтов, еще 33 подъемника планируют заменить за этот год.

По словам Серикбая Трумова, в бюджет Актау в 2016 году поступило более 60 миллиардов тенге, в то время как в 2015 году — 44 миллиарда тенге. Среднемесячная заработная плата в 2016 году составила 249 тысяч тенге. В областном центре было создано 9 511 новых рабочих мест, что на 1,4 процента больше, чем в 2015 году. Уровень безработицы в Актау снизился с одного процента до 0,9 процента.

Фото Рашида Исмагилова



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В Актау местные власти займутся установкой многоуровневых парковок и новых остановок


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Комментарии ( 13 )

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  • ПетровичЪ.
 Швейк (Посетители) Сегодня, 07:25
ПетровичЪ.,
А-а-а, тогда дорожки набережной будут проходить прямо сквозь спальни и залы этих домиков? Модерн, однако! Так можно и международную премию в области ландшафтно-архитектурных решений получить. lol
 
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  • Швейк
 ПетровичЪ. (Посетители) Сегодня, 07:15
Цитата: Швейк
Хм, а Айдын и стоящие за ним на скалах "домики для поросят" уже снесли?

Там вроде наоборот строят,я не заметил что бы что то сносили.
 
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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 00:34
Среднемесячная заработная плата в 2016 году составила 249 тысяч тенге
***************************
какая наглая лож ,как не стыдно -что вы там курите господа????
**********************
Кин-Дза-Дза,

СКРИПАЧ: Товарищ, там человек говорит, что он инопланетянин, надо что-то делать.
ДЯДЯ ВОВА: Звони в 03.
СКРИПАЧ: Я-то позвоню, только он почти босой.
 
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tag_92 (Посетители) Сегодня, 00:10
В начале 2016 года..какая то женщина с акимата говорила что будут выданы 165 квартир детям сиротам..что там? выдали?

Жена оставила меня с дочкой. За час она села мне на лицо два раза, стукнула бутылочкой по голове, укусила за нос. Я выменял свой телефон на ключики от машины. Боже, и этой Женщине всего 1 годик
 
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chehan84 (Посетители) Вчера, 23:56
котлован позади "Изумрудного" дома в 14 мкр. начали теперь засыпать, но какими темпами по камаза в день, но его можно было использовать вплоть до этого подземного паркинга или какого нибудь спортивного сооружения...
 
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  • trump
 Имярек (Посетители) Вчера, 21:14
А/О "Бла Бла Бла и Ко" сами с трудом верим во что говорим...
А где переходы через дорогу как там они называются забыл
 
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  • Странник
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  • ПетровичЪ.
 trump (Посетители) Вчера, 21:00
Я все прекрасно понимаю, ну там- распилы, откаты. Мне непонятно только, где вы собираетесь лепить многоуровневые парковки? В микрорайонах же все клочки земли уже распедалили, деятели.
 
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  • zhanino
  • trump
  • Имярек
  • Pelmen
  • .....
  • Ger-azot
  • tolk
 ROBIN (Посетители) Вчера, 20:41
Был я сегодня на этой встречи в школе28 в 11-00ч, аким пришел без опоздания, зал был полон, мест свободных не было, нагнали бюджетников. Аким до 12-05 выступал, сухие цифры статистики, потом минут 5-10 депутат(народ начал на задних редах нервничать), потом когда вышла к трибуне нач.какого то отдела люди начали возмущятся,у многих были вопросы и они пришли задать их акиму, а не слушать его подчиненых. Через 30мин все закончилось. Зал на 250 человек. Было скучно его слушать
 
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  • синдбад
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  • ЁмоЁ
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 АДАЙ (Посетители) Вчера, 19:54
Найдите мне работу 249000 тенге Пожалуйста.
 
-1
  • Одисей.
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Вчера, 18:53
Әкімшіліктің жоспарлап қойған дүниелері қуантады.
Егер, көпқабатты көлік тұрағы тұрғызылса, қызық болары анық. Қала тұрғындары бұл тұрақты мұражай ретінде қарауға барып жүреді...
 
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