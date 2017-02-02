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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Гончарова

Опубликовано: Вчера, 17:50

Просмотров: 2579

За год в Актау закрыли 40 игорных заведений

В 2016 году в Актау закрыто 40 незаконных игорных заведений, к административной ответственности с конфискацией игровых автоматов привлечены 19 лиц. Об этом сообщили в прокуратуре Актау.

Фото автора
Последний закрытый прокуратурой объект находился в 12 микрорайоне напротив 59 дома.

- Среди других объектов - конторы «InBet» в жилом комплексе «Тамшалы», в 7 доме 11 микрорайона. Есть несколько букмекерских контор, которые с начала реализации проекта «Мангистау без азартных игр» начали оформлять разрешительные документы через государственные органы. В данных случаях сотрудники прокуратуры сначала проверяют законность деятельности данных контор, изучая документы. В случае, если возникают подозрения, приходят с проверкой, - сообщил Галимжан Торебаев, прокурор управления прокуратуры Актау.

Напомним, в октябре 2016 года Ержан Бердибеков, заместитель прокурора Мангистауской области, сообщил, что ни один из объектов «InBet» на территории региона не имел официального разрешения на осуществление игровой действительности. В стенах этих заведений за два года совершено 12 общеуголовных преступлений: это и кражи, и нанесение тяжких телесных повреждений, и другие. Сотрудниками правоохранительных органов разработан проект «Мангистау – без азартных игр».


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Комментарии ( 7 )

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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 00:50
закрыли и добре! не гоже нищий народец обдирать до посленднего грошика - только их сажать надо всех этих организаторов ущерб не на копеечку -странно всё это !
 
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Mars123 (Посетители) Сегодня, 00:36
tolk,
В дамино на щелбаны играют
 
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Имярек (Посетители) Вчера, 21:16
Это как битва с гидрой... одну голову отруби... три появятся...
 
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botden (Посетители) Вчера, 20:58
В Приозерке, на остановке до сих пор стоит игровой автомат, видимо рука руку моет.
 
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  • botden
 Маривана (Посетители) Вчера, 18:59
закрыли после того как они отбили свои инвестиции и поделились с кем надо. burumburum

legalize it...
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Вчера, 18:57
Әрине, жабылып жатыр, өйткен InBet-тердің бастықтары жеп-жеп болған боп тұр...
 
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  • Крадун
  • botden
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 tolk (Посетители) Вчера, 17:52
А Бинго в 3А мкр? Шахматный клуб что ли?
 
 

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