За год в Актау закрыли 40 игорных заведений

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Последний закрытый прокуратурой объект находился в 12 микрорайоне напротив 59 дома.
- Среди других объектов - конторы «InBet» в жилом комплексе «Тамшалы», в 7 доме 11 микрорайона. Есть несколько букмекерских контор, которые с начала реализации проекта «Мангистау без азартных игр» начали оформлять разрешительные документы через государственные органы. В данных случаях сотрудники прокуратуры сначала проверяют законность деятельности данных контор, изучая документы. В случае, если возникают подозрения, приходят с проверкой, - сообщил Галимжан Торебаев, прокурор управления прокуратуры Актау.
Напомним, в октябре 2016 года Ержан Бердибеков, заместитель прокурора Мангистауской области, сообщил, что ни один из объектов «InBet» на территории региона не имел официального разрешения на осуществление игровой действительности. В стенах этих заведений за два года совершено 12 общеуголовных преступлений: это и кражи, и нанесение тяжких телесных повреждений, и другие. Сотрудниками правоохранительных органов разработан проект «Мангистау – без азартных игр».
- Среди других объектов - конторы «InBet» в жилом комплексе «Тамшалы», в 7 доме 11 микрорайона. Есть несколько букмекерских контор, которые с начала реализации проекта «Мангистау без азартных игр» начали оформлять разрешительные документы через государственные органы. В данных случаях сотрудники прокуратуры сначала проверяют законность деятельности данных контор, изучая документы. В случае, если возникают подозрения, приходят с проверкой, - сообщил Галимжан Торебаев, прокурор управления прокуратуры Актау.
Напомним, в октябре 2016 года Ержан Бердибеков, заместитель прокурора Мангистауской области, сообщил, что ни один из объектов «InBet» на территории региона не имел официального разрешения на осуществление игровой действительности. В стенах этих заведений за два года совершено 12 общеуголовных преступлений: это и кражи, и нанесение тяжких телесных повреждений, и другие. Сотрудниками правоохранительных органов разработан проект «Мангистау – без азартных игр».